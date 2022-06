Június 4-én végre ismét motorok zúgásától volt hangos Perkáta. Motoros napot tartottak ugyanis a nagyközség "falukemencéjénél". A kétkerekű szerelmesei 2019 óta nem jöttek így össze, mivel a pandémia idején semmilyen rendezvényt nem lehetett tartani. Most viszont még az időjárás is kegyes volt a résztvevőkhöz, ugyanis a hajnali felhőszakadásnak nyoma sem volt már a reggeli órákban így kezdetét vehette a rendezvény, amely már igazi hagyománnyá vált, hiszen az első motorosnapot 2010-ben tartották.

- Több mint tíz évvel ezelőtt mertünk nagyot álmodni és a barátokkal életre hívtuk a Perkátai Motorosnapot, amely már nemcsak helyi és környékbeli motorosokat mozgatja meg, hanem az ország minden szegletéből érkeznek hozzánk - avat be a részletekbe Fuchs Norbert régi motoros, az egyik szervező és a társaság oszlopos tagja. Olyan 100-150 főre számítunk, ehhez mérten már előző este elkezdtük az előkészületeket, mint például a húsok felkockázása, a babgulyáshoz, vagy a sörpadok kihelyezése, büfé berendezése - folytatja Norbert. Sajnos sokáig nem tudom szóval tartani, mert van még mit tenni, hogy mire a motoros felvonulás véget ér, a friss gulyás fogyasztható állapotba kerüljön. Aki pedig éhes volt, friss lilahagymás zsíros kenyeret fogyaszthatott kedvére.

Egy perkátai ifjú hölgyön akad meg a szemem, hogy nem olyan rég még kislányként láttam a faluban, most pedig egy gyönyörű nagy motor büszke tulajdonosa. Vanda elmesélte, hogy testvére "fertőzte" meg a motorozással. Babettán kezdett, majd Simsonnal folytatta, és most egy ötszáz köbcentis Suzukival rója az utakat. Csak ámulok, hogy milyen jól áll neki ez a nagy gép, és milyen otthonosan mozog a sok sok öreg, tapasztalt motoros között. Lesz, sőt már van is kiknek átadni a stafétát, és bízom benne, hogy ez több éve tartó hagyomány soha nem múlik el.

A falukörre 11 órakor indultak, majd Szabadegyházát, Iváncsát és Adonyt vették célba, hogy egy kicsit felrázzák a többi település lakosságát is. Az ízletes babgulyás elfogyasztása után, motoros ügyességi versenyek következtek. Este pedig a koncerteké volt a főszerep, Beton Blues Band, a Sidol és a már szinte hazajáró Blues Company szórakoztatta a nagyérdeműt, és ereszthették ki a fáradt gőzt a résztvevők. Bízom benne, hogy jövőre ugyanitt, ugyanígy, Veletek.