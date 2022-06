Ez a harmadik alkalom, hogy nálunk is rendeznek versenyt.

A szombati Duna Szerszám Kupa felállása ugyanaz, mint az előző két alkalom során is. A szervezői csapat már pénteken délután nekiláttak az előkészületeknek, és a vasmű előtti téren kialakították a versenypályát. A pálya körül biztosítanak a nézők számára is helyet, de fontos szabály, hogy nem szabad majd ülve néznie a futamokat a közönségnek. Az autós depó a vásártéren lesz (a látogatóknak itt áll rendelkezésre mosdó és kézmosó). A két helyszín között rendőrök és polgárőrök segítik a biztonságos átkelést. Természetesen emiatt forgalomkorlátozásra is számíthatnak a járművezetők ezen a szakaszon. Kivételt képeznek ez alól a menetrend szerint közlekedő buszok, a járat érkezésekor arra a rövid időre megállítják a versenyt.

Az előzetes nevezések alapján körülbelül 70-80 pilóta versenyez ma. 9 órakor kezdődtek az edzőkörök, majd a forgatókönyv alapján három felfutási lehetősége lesz mindannyiuknak a nap folyamán. Ebből a két legjobb eredményt veszik számításba a végén, amik alapján eredményt hirdetnek.

Az ingyenesen látogatható versenyre minden érdeklődőt szeretettel várnak!