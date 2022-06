Kicsöngettek, az utolsó tanítási nappal véget ért a tanév, és kezdődik a vakáció. A gyerekek megkönnyebbültek és örülnek. Ezzel kapcsolatban a Facebookon láttam egy frappáns idézetet, amely a gyerekeknek szól a vakációra. „Vigyázz magadra! Aludj sokat! Keress kalandokat! Ápold a barátságaidat! Csinálj hasznosat is! Ismerj meg új helyeket! Óvatos légy!” A szülők ezzel egy időben tervezik a nyári programokat, egyeztetik a szabadságokat és sürgősséggel szervezik a nyári gyerekfelügyeletet. Sok esetben lehet segítség az oktatási intézmény, a különböző táborok, de a nagyszülők is sok helyen bevethetők. Ha mégsem, akkor önök is bajban vannak!