- Számomra furcsa, hogy egy hölgy ilyen aktívan érdeklődik az autók és főleg a versenyzés iránt.

- A családban nem én vagyok az első, aki autóversenyzéssel foglalkozik. Édesapám, Kurucz Tamás és keresztapám, Kurucz Péter is versenyzők, így már kisgyerek koromban megcsapott a benzingőz. Mindig is meg voltam őrülve az autókért. Az autocross pályák mellett nőttem fel, folyamatosan néztem a versenyeket és én ezt nagyon-nagyon szerettem. Ahogy cseperedtem egyre inkább belemerültem a témába. Édesapámat folyamatosan zaklattam és zaklatom a kérdéseimmel. Szeretnék minél több mindent tudni az autókról vezetéstechnikai és műszaki szempontból is. Tavaly merült fel bennem először, hogy versenyzőként kipróbáljam magam, nagy bátorságot kellett vennem, hogy a saját bőrömön tapasztaljam meg a versenyzés izgalmait.

Ramóna az autocross pályák mellett nőtt fel Fotók: családi

- Élete első versenyén bronzérmes lett egy országos megmérettetésen.

- Kecelen volt egy amatőr verseny, ahol női futamban indultam és valóban a dobogó harmadik fokára állhattam nyolc versenyző közül. Úgy érzem ez kezdésnek nem rossz eredmény, de ezt nem értem volna el a navigátorom, a mentorom, a keresztapukám, Peti nélkül. Ő az, aki mondja, hol gyorsítsak, hol kell figyelnem, hol kell kisebb fék, vagy éppen nagyobb. Az első kanyarban belementem valakibe és hátulról nekem is belém jöttek. Leállt az autó és nem tudtam mit csinálni. Peti mondta, hogy nyugodjak meg, nincs semmi baj, indítsam be az autót és kerüljem ki a többieket. A rutinja nagy segítség volt.

- Ez egy elég veszélyes sport.

- A verseny ezzel jár, rengeteg összekoccanás van, de felborulás is lehet, de az autó végig be van bukócsöveztetve. Minden verseny előtt van egy gépátvétel, ahol átnézik az autót. Nagyon sok biztonsági szabványnak kell megfelelni, például tűzálló ruhában versenyzünk.

- Milyen autókkal versenyez a Kurucz Team?

- Apukámnak épített cross autója van, egy 4-es Golf, amivel már versenyeztek korábban. Nekem is épített autóm van, egy BMW 325ix E30. Keresztapukám a csapat szerelője, ő készíti fel a versenyre az autókat.

- Hogyan zajlik a verseny?

- A női futamban pályától függően hat vagy nyolc kört kell menni. A keceli pálya nagyon kanyargós. A dömsödi pályán több egyenes szakasz van, ahol ki lehet gyorsulni. Magyarországon elég sok kialakított pálya van, régebben Dunaföldváron is volt egy. Az autocross pályák földes pályák, ezért nagy a felporzás, emiatt a verseny előtt fellocsolják őket. Aki tud dagonyában vezetni, annak ez nem probléma, de megnehezíti a versenyző dolgát mindenképpen.

Édesapja rekilviái

Ezeket hallva kíváncsi voltam, hogy Kurucz Tamás, mint versenyző és mint édesapa, hogyan élte meg a versenyt és hogyan értékeli lánya eredményét.

- 1995-ben kezdtem a pályafutásomat a Duna Kupa sorozatban. Sipos Árpád és Szomolai János dunaújvárosi rallycross versenyzők karoltak fel. Az autocross szakágban a szuper kategóriában négyszeres bajnok lettem, így sok versenyen részt vettem és tisztában voltam a versenyzés nehézségeivel és veszélyeivel is. A pályafutásom során nekem nagyon sok balesetem volt, de komolyabb sohasem. Vegyes érzelmek vannak bennem és az Édesanyjában is. Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy az első versenyén ilyen szép eredményt ért el, de mint szülők nagyon izgultunk érte, féltettük. Bevallom férfiasan elég ideges voltam. A verseny során többször elfordítottam a fejem a pályáról. Persze tudtam, hogy a testvérem mellett biztonságban van, de az aggódás bennem volt. Ahogy a feleségem posztolta a Facebookon: Két álom vált valóra ezen a versenyen, az egyik Apukáé, hogy van, aki tovább viszi a versenyzést, a másik Ramikáé, hogy ő az.

Nagy az öröm, elsőre kiváló eredménnyel végzett a versenyben