Szerkesztőségünket egy édesanya, Szalaváriné Vajda Krisztina kereste meg, hogy büszkeségéről, a kislányai eredményeiről beszámoljon. Ugyanis három, kulcsi kislány is sikerrel vett részt a megmérettetésen. Szalavári Natasa, Szalavári Luca és barátnőjük, Türk Alíz mindhárman tagjai voltak annak a kilencfős csapatnak, akik magyar bajnoki címet nyertek Debrecenben. A Spartan Cheerleading Sport­egyesület utánpótlás-sportolóinak bravúros eredményének elérésében edzőjük, Ár­gyelán Dominika és a lelkes szülői közösség volt a segítségükre. A hivatalos értékelések szerint is pontos, szép gyakorlatot mutattak be a bírák előtt, hibátlan kivitelezéssel.

A három gyönyörű kulcsi cheerleading-kislánnyal nap mint nap találkozhatnak a település lakói, hiszen Luca és Alíz a helyi óvoda Micimackó csoportjába jár, Natasa pedig a kulcsi Fekete István Általános Iskola harmadik osztályos tanulója.

Az amerikai filmekből sokan ismerhetik a sportágat. A cheerleading a torna és a tánc kombinációja, akrobatikus elemekkel, amelyet látványos színpadi produkcióban mutatnak be.

A lapunkhoz forduló édesanya szerint a lányok számára mindig is fontos volt a mozgás, hiszen szüleik is sportolnak rendszeresen, ezt láthatták otthon is. Amíg kisebb korukban aktív szülői részvétel mellett mozogtak, később – egy újsághirdetésben meglátott cheer­leading-felhívásnak köszönhetően – a gyerekek már oktató segítségével tanulták a mozgásokat. Először a nagyobb lány, Natasa csatlakozott a Spartan Cheerleading Sportegyesület utánpótlás-csapatához, majd őt követte a húga és annak legjobb barátnője is.

Szalaváriné Krisztina szerint a kislányok a sportnak köszönhetően észrevétlenül tanulják meg a mozgás fontosságát, vagy hogy milyen a helyes testtartás, vagy a csapatmunka, amikből a későbbiekben is csak profitálhatnak.