– Bodonyi Gyöngyi tanárnő az év közben alkalmazott fejlesztő játékokból egy Varázsmatek fantázianevű délelőttöt állított össze a diáksereg legnagyobb örömére. Az aulában taktikai, stratégiai, logikai játékok mellett voltak építőjátékok síkban és térben, reflex- és gyorsaságfejlesztő játékok, különféle legók és memóriajátékok, valamint ugróiskola és kéziskola is. A játékos képességfejlesztő játékokat az alsósok is kipróbálhatták, sőt még versenyezhettek is a nagyokkal. A cél a jó játékon kívül az volt, hogy láthassák, megtapasztalhassák a gyerekek, hogy játszva is lehet a matematikát tanulni, és együtt „játsszon” (matekozzon) kicsi és nagy egyaránt. A délelőtt fénypontja a Rubik-kocka kirakásának versenye volt (ez is tanórai foglalatosság!), amelyet nagy érdeklődés kísért. A győztes tanuló 22 másodperces idővel diadalmaskodott. Az aulában mintegy díszként az év közben készített, valóban színvonalas lapbook-ok kiállítását is meg lehetett tekinteni.

A gyerekek megtapasztalhatták, együtt játszva is lehet matekozni