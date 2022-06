Főzőverseny

A délelőtt főzőversennyel kezdődik. Az egyik a férfiaknak, a másik pedig a hölgyeknek kedvez inkább. A bográcsos ételek mindig összehozzák a társaságokat. Jó együtt lenni, beszélgetni, viccelődni, miközben rotyog a bográcsban a finomság. Ilyenkor a férfiak megmutathatják, hogy a bogrács mellett ők a királyok. Baráti, munkahelyi társaságokat várnak a szervezők, de egyedül is jelentkezhet az, aki nem bízza másra még az előkészületeket sem.

A másik kulináris verseny a házi sütemények verse lesz. Ezt, valljuk be őszintén, a hölgyek tudják jobban. Elég, ha csak gyermekkorunk süteményeire gondolunk, amiket a nagyi oly nagy szeretettel készített nekünk. Minden morzsája kincs volt, s biztosan így lesz ez Kisapostagon is. Legutóbb a sós sütemények versenyének különdíját egy 12 éves versenyző nyerte meg. Lássuk, most ki tud finomabbat sütni nála!

Díjak átadása

Délután, még a főzőverseny győzteseinek kihirdetése előtt díjátadásra kerül sor.

Interaktív meseelőadás

A Mesélő Bőrönd Társulat előadására elsősorban a gyerekeket és szüleiket várják. A 2018-ban alapított társulat tagjai gyerekek és felnőttek bevonásával keltik életre a történeteket, ha kell, akár a közönséggel együtt alakítva a mese fonalát. A már ismert népmesék mellett saját vagy kortárs szerzők műveit is feldolgozzák. A műsoraikban előszeretettel keverik a bábelőadásokat, az élőszereplős, vagy akár élő hangszeres produkciókkal. A fél háromkor kezdődő előadás remek szórakozást ígér a jelenlévőknek.

Labdarúgó-mérkőzés

A sport iránt érdeklődő falunapi közönség is megtalálja a számítását. Három órakor a kisapostagi öregfiúk meccselnek majd.

Testvértelepülési köszöntő

A rendezvényen részt vesznek Kisapostag testvértelepüléseinek, Dunaegyházának és Vágáshutának a képviselői is. Ezen a héten szombaton Kisapostagon lesz program, a következő szombaton pedig Dunaegyházán. Itt a Csipetka főzőverseny szintén egész napos programot ígér a látogatóknak. Vágáshután majd augusztus 20-án tartják a Gyütt-ment Találkozót. Mindkét rendezvényre invitálják Kisapostag lakóit.

Tombolasorsolás

A falunap vendégei kipróbálhatják a szerencséjüket, tombolát vásárolhatnak nyeremény reményében. Izgalmas lesz a tombolák sorsolása, délután ötkor figyeljék a műsorvezetőt.

Koncertek

Délután hat órától egészen éjfélig koncertekkel várják a vendégeket. A Fun Company Party Zenekar lép fel elsőként. Tízéves fennállása óta számtalan koncerten, bulin teremtett jó hangulatot. Zenei világuk szerteágazó, magyar és külföldi slágereket játszanak, garantáltan olyan számokat, amiktől ütemre indul a láb, tapsol a kéz és örül a szív.

A következő zenekar este nyolckor lép színpadra. Az Atmoszféra zenekarról talán kevesebben tudnak, de akik egyszer hallották a tagjait játszani, sohasem felejtik el a nagyszerű zenészekből álló csapatot. Futó Gábor, az együttes tagja és a rendezvény műsorvezetője így tájékoztatta szerkesztőségünket a zenekarral kapcsolatban.

– Az Atmoszféra a 2000-es években alakult örömzenekarként. Mindig, amikor hazajöttünk pár hónap hajózásból, csináltunk pár koncertet, és ezek mindig nagy események voltak a rockrajongók számára a városban. Olyan magyar és külföldi ismert rock dalokat játszunk, amik a mi kedvenceink is (Demjén, P. Mobil, Lord, Toto, Journey, Deep Purple stb.) és amelyek közül sok eljátszása komoly zenei kihívást is jelent. Most, hogy befejeztük a külföldi muzsikálást, szerettük volna feléleszteni a csapatot, és a régi tagok pár új zenésszel kiegészülve alkotják az Atmoszférát. Igazi zenei csemegére lehet számítani a koncerten. A zenekar tagjai: Lukácsi Csaba ének, Sáfrány Gyula billentyűk, Kovács János gitár, Futó Gábor basszusgitár, Kovács Gergő dob.

Este, a program zárásaként színpadra lép Ganxta Zolee és a Kartel. A sztárvendégek előadása tíz órától éjfélig tart majd, amelyre várhatóan nem csak a környékről érkeznek a zeneszerető emberek.

A gyerekeknek is kínál programokat a falunap, többek között arcfestéssel is készülnek

Egyéb programok

A falunapon egész nap kirakodóvásár, hűtött italok, meleg étel, langalló, jégkrém várja a látogatókat. A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, körhinta, trambulin, játszóház és arcfestés várja.

Hölgyek, urak, gyermekek és idősebbek, tessenek beírni a naptárba: szombaton falunap lesz Kisapostagon!