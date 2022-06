A hét a kisváros szobrainak, emlékhelyeinek felújításának, gondozásának a jegyében telt. A Vetus Salina Kulturális Egyesület a testvérvárosok útjelző tábláját, az Adony és Környéke Horgászegyesület a Vörös Körösztöt, az Adonyért alapítvány a Szentmihálypusztai emlékművet, az Adonyi Hívek a 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékművét és a templomkertet, Nagy Győző a Dajai keresztet, az önkormányzat a Szent Vendel szobrot és üdvözlőtáblát, a Mesterségek fáját, a rác templom emlékművet, az Angus Kft. a Lívia keresztet, Boldog Istvánné és Pataki Lászlóné a Nepumuki Szent János szobrát vette „védőszárnyai” alá. A Szent Orbán borrend pedig a szőlőhegyi kápolnát fejleszti folyamatosan.

Králl Gabriella a Civil7 főszervezője elmondta, három évvel ezelőtt a Fejér Megyei Önkormányzat kezdeményezte ezt a programot. De a koronavírus-járvány miatt elmaradt. Ők viszont nem felejtették el és úgy gondolták, megvalósítják az ötletet.

- Nagyon remélem, lesz folytatása, de nehéz megszervezni egy ilyen akciót. Az emberek számára a szabadidő drága lett, nehezen mozdulnak meg, de ha valaki megszervez valamit, mindenki gond nélkül csatlakozik. Ha valakinek van indíttatása ahhoz, hogy valamilyen civil kezdeményezéshez csatlakozzon, akkor jelentkezzen a Vetus Salina egyesületnél, minden segítő kezet szívesen fogadunk. A mostani civil hetet eredményesnek tartom, ehhez persze kellett az önkormányzat és a művelődési ház nagy segítsége is. Feladatunk van bőven, hiszen Adonyban harminc felett van az emlékműveknek és az emlékhelyeknek a száma. Köszönet minden résztvevőnek és talán azt mondhatom, hogy a koronára a gyémántot a borrend tette fel, amely gyönyörűen karbantartja a szőlőhegyet.

A pénteki zárónapon a művelődési ház kertjébe kilátogatókat gazdag program várta. A gyerekekre interaktív középkori játékudvar és zenés bábszínház. Az előbbit Magyar Attila, az utóbbit a Kámfor zenés bábszínház tolmácsolta a kicsik felé. Talán nem túlzunk, ha azt mondjuk, a fő attrakciót a Koccintás 2022 akcióhoz való csatlakozás jelentette.

Schmidt Attila, a Szent Orbán borrend nagymestere köszöntötte a résztvevőket, és röviden elmondta, miről is szól a Koccintás, ami egy verseny a borvidékek, a bortermőhelyek között.

- A Magyar Bor és Pezsgő napja június 27-e. A BorÉRT Borturisztikai Egyesület a bor napja tiszteletére 2011-ben indította el a Koccintás elnevezésű akcióját, a mi borrendünk 2018-ban kapcsolódott be, és eddig minden alkalommal, amikor meg lehetett tartani, hiszen két Koccintás a koronavírus-járvány miatt elmaradt, két- és háromszáz között volt a koccintók száma. Ebből kiindulva a borrend az idén háromszáz poharat készíttetett a résztvevőknek. A Koccintásban résztvevők számát dokumentálni kell, és a dokumentációt a rendezőkne el kell küldeni. Ahol a legtöbben koccintottak, az lesz a verseny győztese.

(Már hivatalos az adonyiak eredménye, kétszáznegyvenhatan koccintottak pénteken késő délután.)

A Koccintás 2022 mellett más programok is várták az adonyiakat, illetve az idelátogatókat. A már említett gyerekműsorok mellett volt össznépi szalonnasütés, játszott a Bandy Band, majd nótaestet láthattak az érdeklődők három harmonikással Pósch Józseffel, Ledeci Szilveszterrel (tangóharmonika) és Lang Vilmossal (gombosharmonika).

A mindenki számára készített svédasztalt – remek fogásokkal – a Nagytótfaluért Egyesületnek és a siklósi Gasztro- és Borbarátnők Borrendjének köszönhették a művelődési ház parkjában megjelentek.

A fröccsteraszhoz szükséges borokról, szódáról a Szent Orbán borrend, a kézműves szörpökről, ivólevekről Tischnerné Tóth Szilvia gondoskodott.