A Pentele Baráti Kör Egyesület – az idei Pentele-napok keretében – az óvárosi Szentháromság római katolikus templom és annak környezete szépítésének javára június 12-én, vasárnap, 17 órakor jótékonysági koncertet tart. Az eseményre 1500 forintért megvásárolható támogatói belépőkkel közvetlenül járulhatunk hozzá a felvállalt nemes célhoz.

A jótékonysági koncert térségünk meghatározó művészeit és együtteseit szólította meg, akiknek illetve amelyeknek önkéntes felajánlásával igazán hívogató, minőségi műsort állíthattak össze a közönség számára a szervezők.

A koncert ünnepélyességét Németh Irma Mária-dalokkal alapozza meg, majd a Móricz Zsigmond Általános Iskola két kórusa hangulatos népdalcsokorral és Mozart-füzérrel jelentkezik.

A templom kiváló akusztikája különösen érvényesül régi szerzemények előadásában, így a térségünkben már jól ismert duó, Pálinkás Eszter és Beke Beáta fuvola-gitár játékában, továbbá a tágabb körökben is közismert Teleki Miklós orgonaművész előadásában, aki a templomi orgona határait Händel és Vivaldi-Walther virtuóz darabjaival is próbára teszi.

József Attila egyik leghíresebb, nagy hatású költeményét a színházi és filmes berkekből is ismert színművészünk, a Bartók színház igazgatója, Őze Áron mondja el. A dunaföldvári Annamatia Női Kórus megerősített összeállításban egy Delibes kismisét ad elő, majd az alapításának 70. évfordulóját ünneplő Dunaújvárosi Vegyeskar egyházi remekművekkel, köztük ritkábban hallható, felfedezésre érdemes szerzeményekkel zárja az ünnepi programot.