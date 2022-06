Gyerekként nyaranta bérelt helyem volt a kórházban. Nincs mit szépíteni: áldott jó kölyök voltam. Ha nagyapám szólt, hogy a szilvafára ne másszak, mert korhadtak az ágai, akkor fix, hogy letört alattam, és jöhetett a mentő. Ő csak egyszer szólt egy veszélyhelyzettel kapcsolatban, aztán vagy megfogadtam a tanácsát, vagy a saját káromból megtanultam felmérni a kockázatokat. Mivel utáltam a szünidőt kórházban tölteni, így születésük óta igyekszem saját gyermekeimet megmenteni a vakációt megkeserítő balesetektől inkább kevesebb, mint több sikerrel. „Szófogadó” angyali srácaimnak köszönhetően a nyári szabadságaimat konstans gyomor­görcs­ben szoktam tölteni, hiszen száz és száz veszélyforrást látok, amik rájuk leselkednek, ráadásul megállás nélkül szóvá is teszem meglátásaimat. Nincs is baj egészen addig, amíg nem szaladok el vécére, vagy megyek be a házba öt másodpercre egy hideg sörért, és már meg is történik a baj.

„Ha erőfeszítéseinket száz százalékban a balesetek elkerülésére fordítjuk, abból csak hipochondria vagy paranoia sülhet ki, de nem boldogság” – vélekedik erről Max Tegmark svéd fizikus és kozmológus. Épp ezért idén már csak olvasgatom a könyveimet, miközben a srácok fahusángokkal csépelik egymást, és csak akkor nézek fel, ha valaki elbőgi magát. Lehet, hogy a kórházat nem fogjuk megúszni, de végre jól érzem magam, hiszen már minden rájuk leselkedő veszélyre felhívtam a figyelmet vagy ezerszer.

