A háromnapos találkozóra péntektől vasárnapig került sor, és az ország minden részéről érkeztek érintett családok, hogy kicserélhessék tapasztalataikat, és csodás környezetben ki is tudjanak kapcsolódni. Ugyanakkor nem titkolt céljuk volt a szervezőknek az is, hogy a szabadstrandon és a nyitott programokon az integrációnak is teret adjanak.

Ezért vasárnap az érdeklődőket a dunaújvárosi kempingbe várták ingyenes, nyitott programjaikra. Délelőtt 10 órától a Duna Dog Center kutyaiskola bemutatója volt, majd 11 órától Lui, a bűvész és illuzionista lépett fel. Az eseményt a dunaújvárosi önkormányzat is támogatta, húsz sátorhelyet ajánlott fel a résztvevőknek. Kálmánné Tóth Máriát, az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesületének a titkárát kérdeztük vasárnap délután a rendezvénnyel kapcsolatos tapasztalatairól.

– A hetedik „tali” is nagyon jól sikerült. Ehhez hozzájárult a nagyszerű szabadstrand és a kiváló idő is. Mintegy hetvenen jöttek el hívó szavunkra. Bár relatív a közelből kevesebben, de távolabbról még Debrecenből és Szegedről is érkeztek hozzánk. Köszönjük az önkormányzat segítségét a sátorhelyeket illetően, valamint annak a magánszemélynek a támogatását is, akinek a jóvoltából a vasárnapi nyitott programok megvalósítására lehetőségünk volt. A hétvégi nem mindennapi találkozó során végre személyesen is egymásra találhattak az egymástól távolabb élő autizmussal és más fogyatékkal élő gyerekek és szüleik. Sokat beszélgettünk, barátságok alakulhattak ki. Hiszen minden gyermeknek fontos, hogy legyenek barátai, ennek a lehetőségét nem vehetjük el egy autista gyermektől sem, de esetükben sokkal több energiát kell fordítani arra, hogy megtanítsuk nekik, miképpen működik ez.

Már készülünk a Fuss velünk! elnevezésű programra

Hétfőtől már a következő nagy eseményre az őszi Fuss velünk! elnevezésű programra készülünk – mondta el az egyesület titkára.