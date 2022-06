Ahogy minden évben nyár elején, egybekötve egy kellemes családi nappal, az idén is megrendezték a pünkösdi horgászversenyt az M6 autópálya melletti tavon. A programról és a horgásztársaság életéről Virágh István elnököt kérdeztük.

Virágh István elnök büszke a tóra, a csapatra

- Szerencsére már vége van a covidnak és teljesen szabadon, megkötöttségek nélkül találkozhatunk horgásztársainkkal. Ebben az évben ez már a második rendezvényünk. Az első egy civil nap volt. Jelenleg huszonhét fő nevezett a versenyre. Természetesen a szokásoknak megfelelően ezúttal is lángossal indítottuk a napot.

A kifogott halak helyett babgulyást ettek a horgászok

Délben pedig babgulyás várta a tagságot és a hozzátartozókat. Amint látható, remekül érzi magát mindenki. Nagyon szép a környezet, ami igazán kellemessé teszi az itt töltött időt. Sokat is dolgoztunk, hogy ez így legyen. Tizenkettő éves múltra tekint vissza az új korszakot tekintve ez a társaság, mely idő alatt folyamatosan fejlesztettük, csinosítottuk a tó környékét. Amikor az ember ide kilátogat, természetesen a szórakozás, az egészséges időtöltés mellett a horgászáson van a hangsúly.

Nagy Béla szereléket igazít az ebéd időben. Délig egy ponty és egy kárász került horogra nála.

Sporttársaink örömére az idén is telepítettünk többféle halat, amit akár a versenyek, vagy éppen a hétköznapi pecázások alkalmával kifoghatnak tagjaink. A mostani pünkösdi horgászverseny is kitűnő alkalom a szereléseket kipróbálni. Hatodszor ülünk horgászbot mögé Pünkösd alkalmával. A vándor kupa és pénz díjas verseny este hat órakor zárul majd. Az idén ezen kívül megtartjuk még a női, a huszonnégy órás és az ifjúsági versenyünket is. Valamint az évet egy különleges programmal a Lazulj a vízparton! elnevezésű rendezvényünkkel zárjuk. Ez utóbbit október 8-ára tervezzük – ismertette riportunk végén az éves programot Virágh István, a civil szervezet vezetője.

A győztesek: Rákli Zsolt, Kövi Milán, Kiss Attila, Sőregi József

Hogy milyen a pünkösd idején a hal íze, azt nem tudhattuk meg, mivel a kifogott halakat jó sportemberek módjára mérlegelés után visszaengedték a tóba. Asztalra csak a hétköznapi alkalmakkor kerülhet, akkor is csak a tavon érvényes horgászszabályok betartásával.