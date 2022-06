– A tavaszi fagy megkímélte ugyan a cseresznye- és meggy­ültetvényeket, de az északkeleti régióban az aszály okozott károkat, a két hete lezúduló csapadék és jég pedig a Dunántúl egyes részein az érésben levő cseresznyeszemek megrepedésével okozott termésveszteséget. Ott, ahol nincs lehetőség az öntözésre – márpedig az ország cseresznyetermő területének nagyobbik részén nincs –, a tartós csapadékhiány miatt nem nőttek elég nagyra a gyümölcsszemek. Ez csökkenti a várható termésmennyiséget, a feldolgozóipar pedig nem veszi át a 18 milliméternél kisebb méretű gyümölcsöt – foglalta össze a Magyar Zöldség-gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeb) elnöke. Apáti Ferenc elmondta: a cseresznye a termésbiztonságot tekintve az egyik legrosszabb gyümölcsfaj, sok mindenre érzékeny. A biztonságos termesztés korszerűen művelt ültetvényeken, öntözött körülmények között, fagy- és esővédő fóliatakarás, jégháló alatt képzelhető el. A cseresznyeszezon közepén vagyunk. A fogyasztói árak a szezon kezdete óta mérséklődtek, de nagy árzuhanás nem várható. A termesztőiár-szint, a felvásárlási ár méltatlanul alacsony, a termesztési költségek viszont jelentősen nőttek. A piac azonban nem a termesztői önköltség figyelembevételével képezi az árat – fogalmazott a szakember.

– Megkímélték a tavaszi fagyok a meggyültetvényeket, de a termőterület háromnegyedét sújtó csapadékhiány miatt egyes fürtös fajták a szokottnál kisebb méretű termést érlelnek. Mivel a termés 60 százalékát a konzervipar vásárolja fel, értékesítési gondot okoz a kisebb méret. S az időjárás még ronthat is a helyzeten, ha tartós marad a szárazság, és kánikula esetén a gyümölcs „rásül” a fára. Ha a csapadékviszonyok kedvezőek lettek volna, akár 80 ezer tonna körüli meggytermést is betakaríthatnánk. De a nagy kérdés most nem is a termésmennyiség, hanem az, hogy a megtermett gyümölcsből mennyi lesz feldolgozásra alkalmas – mondta Apáti.

Fejér megye cseresznye- és meggyültetvényein nem okozott számottevő károkat a tavaszi fagy. A Gárdony környékén gazdálkodó Kertész XXI. Kft. földjein közepes mennyiségű meggy termett, s helyi értékesítésre és konzervipari feldolgozásra is alkalmas, első osztályú a gyümölcs minősége – mondta el Vörös Józsefné, a cég értékesítési vezetője. Hozzátette: az átvételi árak a jelentősen megnövekedett termesztési költségekhez képest alacsonyak, s egyre több ter­mesztőtől hallani, ekkora kiadások mellett nem lehet gazdaságosan termeszteni. A termesztők az ostor végén vannak, minden rajtuk csattan, de ennek ellenére hiányzik köztük az összefogás, nem tudják érvényesíteni az érdekeiket – fogalmazott a szakember. Némi könnyebbség, hogy jelentős béremeléssel a szezon kezdetére sikerült feltölteni a munkaerő létszámát.

A Borbás kert Székesfehérvárhoz közeli ültetvényén most érik a különleges fajtájú, nagy szemű, fekete cseresznye. A finom gyümölcs vonzza a vásárlókat, szedőket. Borbás Edit, a családi gazdaság vezetője érdekességként mondta el, hogy a szeddmagad-akciók lehetőségét a környékbeliek és a törzsvendégek mellett a budapestiek, köztük a fővárosból érkező kínai, koreai, vietnámi cseresznyekedvelők is felfedezték. A vállalkozás meggyeseire sem lehet panasza a termesztőnek, szép és jó minőségű a termés, s a gyümölcsök mérete sem hagy kívánnivalót. A gazdaság vezetője úgy véli, hogy a feldolgozóipar le akarja törni, alacsonyan tartja az átvételi árakat. Jó hír azonban, hogy a gazdaságban sincs munkaerőgond, a szedéshez az ország számos pontjáról érkeztek brigádok.

Fantasztikusan jó minőségű cseresznye termett a Venyim Gyümölcse ültetvényén – mondta örömmel a családi gazdaság vezetője. Csizmadia György szerint a termés normál mennyiségű, az ízvilág, a minőség és a méret azonban kiemelkedő. Bár javában tart a szeddmagad-szezon, viszonylag kevesen keresik fel az ültetvényt. Mintha az emberek „leszoktak volna” a gyümölcsről, pedig az akció keretében kedvező áron juthatnának hozzá – fogalmazott a nagyvenyimi termesztő. Csizmadia György szerint a termesztés sikere végett korszerű ültetvényekre, hatékonyabb termesztésmódra van szükség. Ültetvényének védelmére ezért – nem kis költséggel – esővédő fóliát telepít.