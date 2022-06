A háztartásokban, otthonokban már nem használt, megunt, de mások számára még használható tárgyakat, például konyhai felszereléseket, dísztárgyakat, könyveket, ruhaneműket, szerszámokat, játékokat vásárolhattunk, a házak kertjeiben, garázsaiban. Újtelep tizennyolc utcájának harmincegy garázsa csatlakozott a városvédők kezdeményezéséhez.

Fotó: Laczkó Izabell

Ennek az életrevaló, jó ötletnek egy gyengébb pontja volt, ha lehet ilyet mondanunk, hogy a teljes Újtelepet be kell járnia annak, aki minden árut szemre akar vételezni. Bár arra felé kicsi az autós forgalom, ezért kocsival könnyen el lehet jutni a garázsokhoz.

A lényeg, hogy mi szem szájnak ingere, az Újtelepen szombaton 10 és 16 óra között megvásárolható volt. Rengeteg használt ruha, játék, könyv volt a kínálatban. A konyhai gépek között, igen hasznos dolgokat is vásárolhattunk, mint például gyümölcs centrifugát, kenyérsütőt, gázmelegítőt. Aki kerékpárra vágyott annak sem kellett csalódnia, hiszen különböző méretű és fajta bringákhoz is hozzájuthattunk. Voltak igazán retro tárgyak is, mint magnókazetta, vagy éppen műsoros videókazetta. Bár egy-két korosztály felnőtt már úgy, hogy nem is hallott a kazettásmagnóról. De ez nem jelent semmit, magam is ismerek olyat, aki ragaszkodik a régi magnójához, és féltet kincsként őrzi a hetvenes, nyolcvanas évek kazettáit.

És, ahogy mostanában már megszokhattuk, nincs vásár kürtöskalács nélkül, természetesen a garázsvásár esetében sem hiányozhatott a kínálatból.