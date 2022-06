A magyar nyelv és irodalom írásbeli számonkérésével vette kezdetét május 2-án a tavaszi érettségi időszaka. Kívülállóként visszagondolva gyorsan elröppent az elmúlt másfél hónap, de nyilván a vizsgázók nem így vélekednek, bizonyára akadtak stresszesebb napjaik, és olykor azt is érezhették, hogy megállt az idő.

Az érettségi írásbeli vizsgái (közép- és emelt szinten) május 2–23. között zajlottak. A tizenhat nap során 1162 helyszínen mintegy 114 ezer 700 érettségiző vizsgázott országszerte. Egy rövidebb szünetet (felkészülési időt) követően június 1-jén kezdődhetett meg az emelt szintű szóbelik idő­szaka, amely múlt csütörtökön le is zárult. Ekkor 134 tárgyból, 259 helyszínen, 4344 tantárgyi bizottság előtt közel 66 ezer 800-an vizsgáztak az Oktatási Hivatal adatai alapján.

A Pannon Oktatási Központ most érettségiző fiataljainak mintegy 95 százaléka volt érdekelt a múlt heti vizsgákban is, ekkora arányban jelentkeztek az emelt szintű megmérettetésre. Baráth Gyula, a dunaújvárosi magángimnázium nevelési igazgatóhelyettese lapunknak elmondta, rendkívül sikeresen vették ezt a próbatételt is a diákjaik, többük százszázalékos eredménnyel teljesítette az elvárásokat a szóbelin, ráadásul volt, aki két tantárgyban is a maximumot nyújtotta. – Mindig is büszkék voltunk és vagyunk is a tanulóinkra, de főleg most, hogy ilyen kimagasló teljesítményt értek el – hangsúlyozta Baráth Gyula.

Az emelt szintű érettségiket Székesfehérváron bonyolították le, objektív, független vizsgabizottságok előtt, éppen ezért az iskola számára egyfajta visszajelzést is ad a náluk folyó oktatás minőségéről.

Az igazgatóhelyettes a vizsgaidőszakkal kapcsolatban azt is elmondta, hogy az alsóbb évfolyamosaik közül összesen tizenhét diák tett előrehozott érettségit, továbbá szakértő és mesterpedagógus kollégáik is részt vettek az emelt szintű vizsgabizottságok munkájában.

Az érettségi utolsó szakasza, a középszintű szóbeli vizsgák lebonyolítása június 13–24. között lesz az érettségit szervező középiskolákban, intézményekben.

Júliusban közlik a ponthatárokat

Mint azt az Oktatási Hivatal írja, a vizsgabizottságok a középszintű szóbelik (június 24-e) után hirdetik ki az érettségi eredményeket, ezután még van jogorvoslati lehetőség a döntések ellen. A következő fontos dátum július 7-e: eddig lehet feltölteni a felsőoktatási jelentkezés után megszerzett dokumentumok másolatát az E-felvételi rendszerbe, illetve eddig van lehetőség egyszeri sorrendmódosításra is. Aztán az egyetemeken, főiskolákon a sor: a felvételi ponthatárokat várhatóan július 21-én fogják kihirdetni.