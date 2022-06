Gyűjtögetés 10 órája

Erdőn is, mezőn is, engedélyt kell kérni

Tele van vitaminnal a természet, csak össze kell szedni az alapanyagokat. Ilyen volt tavasszal a medvehagyma és a bodza, ilyen most a kamilla, a hársfavirág, a gomba, az éticsiga és még sorolhatnánk. Van egy réteg, akinek ezek gyűjtése nemcsak örömet jelent, de fontos bevételi forrást is. A gyűjtögetést azonban törvény szabályozza, amit be kell tartani, hogy ne legyen büntetés a vége.

Mauthner Ilona Mauthner Ilona

Fotós: Varga Zsófia

Fotós: Varga Zsófia

A gyógynövények gyűjtése bevételi forrást jelentett sokak számára. Legalábbis így volt eddig. Senki nem kérdezte, hol szedték a bodzát, hársfavirágot, csak átvették tőlük az éticsigával együtt az arra kijelölt helyeken. Az elmúlt években azonban megváltoztak a gyűjtés szabályai, és ez vonatkozik az erdei gombára, a vadgyümölcsökre, a gyógynövényekre vagy akár a vihartól kidőlt fák, gallyak összegyűjtésére is. – Szeretem az erdei gombát és értek is hozzá, hogy mikor melyiket érdemes gyűjteni, hol lehet megtalálni, de ugyanígy gyűjtöm a vadon nőtt kamillát, hársfavirágot is. Ez utóbbi kettőt kiterítem egy újságpapírra, és megszárítva elteszem egy üvegben – mondta Kelemen Tamásné, Rozika néni, aki évtizedek óta összegyűjti mindazt, amit a természet ajándékoz. Mint mondta, tudja, hogy szigorúbb lett a szabályozás, és engedélyt kell kérni a terület tulajdonosától, ahol gyűjtögetni szeretne. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ­(Nébih) állásfoglalása szerint, a természetből való gyűjtésekről a természetvédelem hivatalos honlapján, az állami erdészeti társaságok honlapján található részletes tájékoztató. Erdőben való gyűjtéseket a tulajdonossal kell egyeztetni. Az erdők közel fele magántulajdonban van, a közösségi, önkormányzati tulajdonban lévő terület nem éri el a húszezer hektárt. Az egymillió hektárt meghaladó állami tulajdonú erdőket főként állami erdészeti társaságok, és néhány tízezer hektárnyi területen a nemzeti park igazgatóságok, vízügyi igazgatóságok, és igen kis részben a közútkezelő, illetve a vasúti társaságok kezelik. Sokan gondolják úgy, főleg vidéken, hogy a vihar által kitört fákat, ágakat összegyűjthetik, hazavihetik. Ez nem így van, ehhez is engedélyt kell kérni az erdő tulajdonosától. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény csak az állami erdőterületeken néhány növény gyűjtését engedélyezi a látogatójának, biztosítva az egyéni szükségletet meg nem haladó mennyiségű gomba, vadgyümölcs, gyógynövény gyűjtését, valamint forrásvíz elhordását. Az egyéni szükséglet mértékét rendelet határozza meg. Az erdei gyűjtés nem károsíthatja az erdőt, az erdei élővilágot és az erdészeti létesítményeket. Aki az erdészeti vagy a természetvédelmi szabályokat megsérti, a tettének súlyosságától függően erdészeti vagy természetvédelmi bírsággal, szabálysértési bírsággal sújtható vagy akár természetkárosítás bűntettével vádolható. Igazolni kell a gyűjtés eredetét Medvehagymát, gyógynövényt, vadgyümölcsöt kereskedelmi célra gyűjteni csak engedéllyel szabad, amit az erdő vagy terület kezelőjétől, tulajdonosától kell kérni. Az éticsiga védett állat, szintén csak külön engedéllyel gyűjthető. Ellenőrzéskor a forgalmazónak igazolnia kell a tétel eredetét számlával, felvásárlási jeggyel vagy fuvarlevéllel, ha saját maga által gyűjtött terméket árul, akkor a gyűjtési engedélyt is be kell mutatnia. Saját fogyasztásra, kis tételhez ugyanakkor nem kell semmilyen engedély. A két évvel ezelőtti hivatalos adatok szerint közel ötezer ember foglalkozott hazánkban hivatásszerűen gyógynövénygyűjtéssel, termesztéssel pedig mintegy huszonöt cég. A lényeg, hogy a gyűjtőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy milyen igazolásokat, papírokat kell előre megkérniük azért, hogy a hatóságok se köthessenek bele a tevékenységükbe, illetve büntetés nélkül megússzák a szezont.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!