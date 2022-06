Harmadik alkalommal rendezik meg a település a focifesztiválját – immáron két napon, pénteken és szombaton –, ami egyben a Koncz Bertalan Emléktorna is. Az esemény a sport mellett a jótékonyságról is szól.

Pénteken 16 órától U9-es tornával kezdődik az esemény, majd 17.45 órakor lesz a megnyitó, amelyen részt vesz dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő és Vargáné Kaiser Katalin polgármester. 18 órakor következik a gálamérkőzés, amelyen a német Hertha legendás játékosa és későbbi edzője, a korábbi magyar szövetségi kapitány, Dárdai Pál fémjelezte Dárdai Team – soraiban több ismert, válogatott labdarúgóval – játszik gálamérkőzést a nagyvenyimi csapattal.

Szombaton reggel 8 órakor kezdődik az emléktorna, amelyen a házigazda mellett a Baracs, a Mezőfalva, az Előszállás, a Dunaföldvár és a Solt együttesei vesznek részt. A döntő 15 órakor rajtol, 17 órakor pedig öregfiúk meccsével zárul a nap.

Az eseményen a Duna Dog Center Kutyaiskola – amely bemutatót is tart –, illetve a dunaújvárosi Törpi Bölcsi Állatmentő Szolgálat javára gyűjtenek majd.