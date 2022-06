Jöjjön most egy kis múltidézés, mik is azok a Selmeci hagyományok?

A selmeci diákhagyományok kialakulásában, fennmaradásában döntő szerepe volt a városnak, Selmecbányának, amely a középkori Magyarország egyik leggazdagabb szabad királyi bányavárosa, s a bányászati és kohászati, majd erdészeti felsőoktatás központja volt. A selmeci akadémiának – annak európai hírű oktatása miatt – számos külföldi hallgatója is volt, akiknek köszönhetően a németországi diákszervezetek, a Burschenschaftok mintájára alakultak ki a selmeci diákszokások. Ehhez azonban az is kellett, hogy a bányászat-kohászat hanyatlásával Selmec a XIX. század végére fokozatosan elszigetelődött, „alvó várossá” vált, amit az akadémisták (az akkori egyetemi hallgatók) uralhattak.

Fotó: Misckolci Egyetem

Jelentős fordulat következett a hagyományok gyakorlásában és őrzésében 1918 decemberében, amikor a trianoni békediktátum miatt a Bányászati és Erdészeti Főiskola költözni kényszerült. Az új székhelyen, a polgári Sopronban is adottak voltak azonban azok a feltételek, amelyek keretében végül is fennmaradhattak a selmeci diákhagyományok, a hallgatóság körében tovább élhetett a „selmeci szellem”. A bányászati-kohászati oktatás Miskolcra való átköltöztetése, amely 1949-1959 között zajlott, viszont törést okozott a hagyományőrzésben, mivel az erdészszaktól térben elváltak az évszázados testvérszakok. Ezt fokozta még az ’50-es évek politikai légköre (Rákosi-rendszer), amelynek keretében igyekeztek a reakciósnak kikiáltott selmeci diákhagyományokat elsorvasztani. Ez azonban csak részlegesen sikerült, mert akkor is voltak hallgatók, akik a megfélemlítések, megtorlások ellenére vállalták a múltat, s nem engedték elsorvasztani több évszázados örökségünket.

Fontos kiemelnünk, hogy a selmeci diákhagyományok őrzésének letéteményesei maguk az egyetemisták. Ők azok, akik Sopronba, illetve Miskolcra kerülésükkel megismerkednek ezek elemeivel, megélik azokat, majd átadják őket az utánuk következő évfolyamoknak. Örömteli az is, hogy a selmeci diákhagyományokat nemcsak a tradicionális szakok hallgatói viszik tovább, hanem abba becsatlakoztak a Sopronban, Miskolcon, Székesfehérváron és Dunaújvárosban alapított új szakok is.

A selmeci diákhagyományok egyediségét, különös értékét mi sem bizonyítja jobban, hogy azt az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága 2014-ben a Szellemi Kulturális Örökség Jegyzékére felvette.

A Dunaújvárosi Egyetem hallgatói a mai napig őrzik a több mint kétszázötven éves múlttal rendelkező Selmeci Diákhagyományokat, amelyeknek a Hallgatói Önkormányzat komoly elkötelezettje.

Elsőéves hallgatóinkat a felsőbb évesekből megalakított Valéta Bizottság fogadja, akik már a legelső találkozás során a gólyatáborban segítenek eligazodni a városban, megmutatják iskolánkat és programokkal töltik ki az együtt töltött napokat. Ezt követően az első szemeszter során átadják, amit hagyományaikról tudni kell és érdemes, amelyben különböző asztaltársaságok segítik a tájékoztatást. Ezek elsajátítása után az első évesek vizsgát tesznek, majd a hagyományőrző (bursch) közösség egy Keresztelő Szakestély keretein belül befogadja őket köreikbe, és a hierarchikus rendszer alsó lépcsőjére léphetnek, ahonnan majd az idő során évről évre egyre magasabb szintre juthatnak az iskolában eltöltött évek és megszerzett tapasztalok alapján.

Dunaújváros Szalamanderrel - fáklyás felvonulással vettek búcsút a Dunaújvárosi Egyetem diákjai Dunaújvárostól és az Alma Matertől. A valétáló hallgatók a Dózsa György úti kollégiumtól a Városháza térig ballagtak Fotó: Laczkó Izabella LI Dunaújvárosi Hírlap DH

Forrás: Laczkó Izabella

A hagyományőrzés azonban nem csak az új tagok felvételére helyezi a hangsúlyt, egész tanulmányaik során velük tart. Aktív hallgatóként események (szakestélyek, tanulmányi és kikapcsolódó túrák, bálok, önképző körök) sorozatán vehetnek részt a bursch közösség tagjai. Ahogy a diákok közelednek tanulmányaik végéhez és végzőssé válnak, a Valéta Bizottság levezényli a búcsúzás (Valétálás) folyamatát. A Valétálásnak több állomása van, amelyek között a szakestélyek, a szalamander és Valéta bál is komoly jelentőséggel bír.

Természetesen az egyetem nem feledkezik meg öregdiákjairól sem. Minden évben megrendezik az Alma Mater Találkozó és Szakestélyt, ahol az 5-10-20-30 éve végzett hallgatókat várják vissza találkozni a régi barátokkal, szaktársakkal feleleveníteni a közösen eltöltött éveket.

A selmeci hagyományokat az idén is felelevenítik a Dunaújvárosi Egyetem hallgatói. Június 30 és július 3. közt szervezik meg a Selmeczi Diáknapokat. Az esemény a Dunaújvárosi Egyetem Selmeci diákhagyományokat őrző hallgatóinak rendezvénye. A Selmeci Diákhagyományokat Magyarországon négy felsőoktatási intézmény folytathatja, így a Soproni Egyetem, a Miskolci Egyetem, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai intézet (Székesfehérvár) és a Dunaújvárosi Egyetem.

A szervező egyetem minden évben más, így Dunaújváros csak minden ötödik évben szervezi a rendezvényt (négy egyetem egymás után, az ötödik évben pedig Selmecbányán rendezik).

Az idei évben június végén a DUE hallgatói által szervezett rendezvény az egyetem campusán kap helyet.

A program:

Csütörtök (június 30).