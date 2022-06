Túlságosan csendesen teltek az elmúlt évszázadok Nagykarácsonyban, ezért igazi megünnepelni valókat nagyítóval is hiába keresnénk a település történetében. Ezért aztán Papp László a Nagykarácsonyi Hagyományőrző Egyesület elnökének ötlete nyomán az egyesület tagjaival egyetértésben Szent Lászlóra emlékezhettek a mai napon.

Az eseményen az egyesület tagjain, a helyi lakókon kívül jeles vidéki személyek és egyesületek is megjelentek és be is mutatkoztak az érdeklődő közösségnek

A sort a Homoródkarácsonyfalvi Fúvószenekar a menetdal bemutatójával kezdte. A Székely küldöttség a falujukat bemutató előadásukra már a sportpályánál lévő színpadon került sor. Ugyanoda várták a Szt László Lovagrand küldöttségét, ahogy a helyi Vadvirág Nyugdíjas Egyesület műsorát is. A Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület harci jelenetei a szabadterületen kaptak helyet. A színpadi műsort Szávolovics Gabriella, majd a Hantosi Bépdalkör és a Férfi dalárda produkciója zárta.