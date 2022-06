De létezik egy igen egyszerű megoldás: a természetes forrásból való vízgyűjtés. Ez nemcsak a pénztárcákat kíméli, de egészséges és környezetbarát megoldás is, az esővízben ugyanis olyan ásványi anyagok vannak, amelyek abszolút a kert javára válnak.

Bár Magyarország köztudottan gazdag vízkészletekkel rendelkezik, hazánkban is növekszik az aszályos időszakok hossza és gyakorisága. A szakemberek szerint könnyen lehet, hogy egy-két évtizeden belül, még ha időlegesen és csak bizonyos területeken is, de feszültség léphet föl azzal kapcsolatban, hogy ki használhatja föl a helyileg elérhető édesvízkészletet, és mire. Ráadásul az aszályosodás, és a melegedés hatására gyorsabban párolog a talajból a víz, tehát egyre nagyobb lesz az igény az öntözésre. Az egyre szélsőségesebb időjárás, és a száraz évszakok hatására egyre többen döntenek az esővíz hasznosítása mellett.

Magyarországon is növekszik az aszályos időszakok hossza és gyakorisága. Egyre nagyobb a gond

Az esővízgyűjtő hordókba a tetőről vagy a csatornából leereszkedő lefolyó segítségével kerül a csapadék, amit egy kivezetőn keresztül juttatnak a hordóba. A vizet szűrni is lehet, így a hulladékok nem landolnak majd benne. Mellette szól még az is, hogy bárki elkészítheti nagyjából egy óra alatt. (A kertépítésben egyre inkább bevett gyakorlat, hogy öntözőrendszerek telepítésekor rögtön föld alatti esővízgyűjtő tartályokat is elrejtenek a kertek talajába. Az így raktározott vízzel (utántöltést és szűrést végezve), ragyogóan öntözhetjük a pázsitunkat.

Az esővízgyűjtés legegyszerűbb módja a tetőnkről összefolyó víz elvezetése a megfelelő nagyságú tartályokba. Az így nyerhető vízmennyiség kiszámításához vegyük figyelembe, hogy 30-40 négyzetméter tetőfelületről egy köbméter víz gyűjthető össze havonta.)

Szerelvényekkel együtt beszerezhetők ezek a tároló edények

A gazdaboltokban már kaphatók esővízgyűjtő hordók, minden szükséges alkatrésszel. Például műanyag csővel, amit a csatornába fúrunk be, majd a másik végét a hordóba. Ezen keresztül telik meg a hordónk esővízzel. Jár a szetthez egy csap is, amelyet a hordó alsó részére helyezünk el, innen eresztjük a vizet a kannákba. A műanyag tető megakadályozza a levelek vízbe kerülését, az algásodást, a szúnyoglárvák elszaporodását. Tartozik még a hordóhoz egy műanyag talpazat, ami lehetővé teszi, hogy a kannát a csap alá helyezhessük el. Egy fúrógép segítségével az egész esővízgyűjtő hordónkat elkészíthetjük. Ha a fedelet levesszük, akkor egy búvárszivattyúval arra is van lehetőség, hogy gumitömlővel locsoljuk például a gyepünket.

Az esővízgyűjtésnek természetesen hátránya is van. Elég, ha megnézzük, hogy eső után néha milyen koszosak lesznek az autók: ugyanis az esővíz sem mindig tiszta. A városi levegő szennyezettsége is könnyen átvándorol az esőcseppekbe, így gyakran a nitrogén- és kénvegyületek miatt savas kémhatású vagy éppen koromtartalmú az esővíz. A másik problémát a háztetőkön felhalmozódó szennyeződések (madárürülék, ereszbe hulló falevelek) okozzák. Érdemes tehát odafigyelni az esővíz használatára, profi technikát alkalmazni, esetleg szakértő véleményét kérni. A megtakarítás és a környezet tehermentesítése mindenképpen megéri az utánajárást.

(Forrás: agrarszektor.hu, edenkert.hu)