Ami bizonyos: az eperszezon lecsengett, csak pár helyen kapható még 1400–1800 forint közötti kilogrammos áron. Az eper helyét átvette a meggy és a cseresznye.

A szakemberek arról beszéltek korábban és most is, hogy mindkét gyümölcsből jó a termés (ezt a mi cseresznyefánk is bizonyítja, még úgy is roskadásig van, hogy két hete, amikor épphogy pirosodtak a gyümölcsök, előszüretet tartottam azért, hogy ne szakadjon meg a fa). Az árakban viszont ez nem tükröződik.

Ugyanis a piac egyik alapvetése, ha nagy a kínálat, akkor az árak csökkennek, ha korlátozott a kínálat, és megvan a kereslet, akkor nőnek az árak. Ami a lényeg: a dunaújvárosi piacon 700 és 1000 forintért kínálnak egy kilót a meggyből és a cseresznyéből egyaránt.

A sárgabarackból is rengeteget láthattunk, de az általában 1200 forintos kilónkénti ár igen megfontolttá teszi az embert a téren. Vegyen vagy ne vegyen belőle, merülhet fel a kérdés.

Új termés a placcon az egres és a ribizli. Igaz, még csak egy standról köszöntött vissza ránk, és ha a sárgabarackot drágának találtuk, e két gyümölcs esetében mit mondjunk? Semmit, csak tényt közlünk: mindkettőért 2000 forintot kér el a „gazdája”.

Most már érdemes otthon uborkát kovászolni, megéri – jól jövünk ki

A kovászos uborka ideje véglegesen eljött, szinte nincs is olyan stand, ahol ne árulnának 450–550 forintért egy kilót.

Ha valaki sokallná az árát, az vesse össze a már kész kovászos uborkáéval, és rögtön rájön arra, érdemes otthon egy kicsit pepecselni a koviubival. Készen ugyanis 1800 forintot is kérnek érte, mi a legolcsóbban 1400 forintért láttuk kilóját.

És van már más népszerű nyári csemegéből is, a kukoricából. Igaz, egy csőért még 400 forintot kérnek el.