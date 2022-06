Pocsainé Varga Veronika írásában elmondta:

- Egy-egy tanév ezernyi apró dologból áll össze, sok-sok esemény színesíti, számtalan siker kíséri végig. Alapvető feladatunk soha nem változott: jó szakembereket kell képeznünk, ráadásul jó embereket is kell faragnunk tanulóinkból. Azt is tudjuk, látjuk, érzékeljük, hogy rohamtempóban változik a világ, amivel nekünk is változni kell tudnunk, sőt egy lépéssel a jelen előtt járnunk. Mindez nem csak feladat, hanem felelősség is. A hivatásunkból eredő felelősség. Talán közhelynek számít, hogy mennyire meghatározó lehet egy fiatal számára egy-egy karizmatikus pedagógus személye, személyisége, munkája. Akár egy életre meghatározó. Nincs még egy hasonló mesterség, ahol ilyen nagy hatása van egy jókor, vagy esetleg egy-egy rosszul vagy rosszkor mondott szónak. Munkánkat ennek tudatában végezzük minden nap. A tanév végét számtalan látható és láthatatlan dolog jelzi. Az egyik mindenképpen június első vasárnapja, a pedagógusnap. Bár a tanév végleges zárásáig sok teendő van még hátra, egy pillanatra mindenképp érdemes megállni és ünnepelni. Magunkat, a szakmánkat.

Engedjék meg, hogy ezúttal is megköszönjük a munkájukat! Köszönjük a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum állományában dolgozó valamennyi kollégának az egész éves tevékenységét, elkötelezettségét!