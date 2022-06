A maguk részéről természetesen a felnőtteknek is el kell viselniük a külvilág által okozott nehézségeket és a párkapcsolati problémák miatt a saját maguknak, illetve egymásnak okozott megpróbáltatásokat. Az ember, megfelelő tudatosság hiányában, akaratlanul – de néha szándékosan is – továbbadja a társadalom vagy a párja felől jövő elnyomást a gyereknek – mondta megkeresésünkre dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa.

dr. Jakab Ferenc szekszárdi állatorvos Fotó: MW

Ilyen esetekben, amikor a gyermek is szenvedő alanya lehet a családi problémáknak, például egy kutya is jelentős szerepet tölthet be játszótársként, sőt mint családi „pszichológus”. A lelki problémákkal küzdő gyerekek többnyire a kistestű kutyafajtákat kedvelik, míg a kapcsolatteremtés nehézségeivel küzdő gyerekeknek a nagytestű kutyák tudnak legjobban lelki támaszt nyújtani.

Sajnos ritkán a kutyák megharaphatják a gyerekeket, ennek oka ugyanaz, mint a kutyák egymás közötti vetélkedésének, verekedésének: azaz a rangsor körüli vita vagy a féltékenység (ételre, gazdára). Ezért kisebb gyereket semmiképpen nem szabad felügyelet nélkül hagyni a legjámborabbnak látszó kutyával sem.