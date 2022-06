A két korosztályba osztott résztvevők, ahogyan lenni szokott, általában küszöket zsákmányoltak, de többeknek keszegeket is sikerült horogra csalniuk. A versenyen, amit az eső miatt idő előtt abba kellett hagyni, a fiatalabbaknál Gelencsér Péter lett az első, Tóth Nikolett a második, Gallai Gergő a harmadik. A tízévesnél idősebbeknél Otott-Jagodics Richárd fogását mérlegelték a legtöbbre, őt Tóth Dániel, illetve Hornyák Dávid követte. A dobogósok az egyesület és a ­MOHOSZ támogatása révén értékes jutalmakat kaptak a kupák és oklevelek mellett. Utóbbit és érmet szintén mindenki vehetett át. Sőt, egy nagylelkű felajánló, Major Mátyás révén, azok is kaptak nyereményt, akik a legkevesebb halat fogták, de ez persze csak a verseny végén derült ki.

Szombaton pedig az év legnagyobb szabású rendezvényét tartja az egyesület, tagjai és minden érdeklődő számára, a horgászjuniálist a festői kis-Dunán lévő tanyánál. A program reggel 9 órakor kezdődik a halászléfőző versennyel, több mint húsz csapattal. Délután 14.30-tól habpartit tartanak a földvári önkéntes tűzoltók, aztán kötélhúzó és sörivó verseny jön. Majd ifj. Alberczki Sándor zenél, aztán Berek Brothers, Kis Bikás és Időutazó Rock Band koncertje lesz. A nap során ingyenes lovas kocsikázás, játszóház, íjászat és egészségsátor is várja az érdeklődőket. 16 és 19 óra között a Bur­gundiai Pincesor Egyesület jóvoltából a szintén ingyenes fröccsterasz várja vendégeit.