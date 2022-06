Csütörtökig a gyalogosbalesetek elkerülését célzó kampányt tart a rendőrség az Országos Rend­őr-főkapitányság (ORFK) Országos Baleset-­megelőzési Bizottságának kezdeményezésére. A Zebra-akcióban nagy figyelmet fordítanak a gyalogosok és a járművezetők szabálykövető magatartásának ellenőrzésére, a többi között testkamera, drónok és civil járművek alkalmazásával. A rendőrség MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az ellenőrzésekre a közlekedésbiztonsági szempontból kiemelt kockázatú, a párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten lévő kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken és a környezetükben lehet számítani, elsősorban olyan helyen, ahol jelentős a közúti forgalom. Az elkövetett jogsértés miatt az autóvezetőket és a gyalogosokat is figyelmeztetheti az intézkedő rendőr, aki helyszíni bírságot is kiszabhat és feljelentést is tehet.