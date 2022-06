A szülők a nyári szünet ideje alatt sem kapcsolhatják ki az óvó funkciókat! Ez az időszak is tele van veszélyekkel, amire gyermekeinket fel kell készíteni. A rendőrség az alábbi tippekkel segít ebben.

Készüljünk fel a forgalomra!

Ha eddig még nem volt idő leporolni a kerékpárokat, most minden bizonnyal ez is meglesz. Érdemes ilyenkor az eszközöket átvizsgálni, javítani. De nem csak a bicikliket, de gyerekeinket is felkészítve kell a forgalomba engedni! Mielőtt kerékpárra ülnének, tisztában kell lenniük a közlekedés alapvető szabályaival:

Közlekedés során mindig tartsák be az elsőbbségre vonatkozó szabályokat. Gyalogosként a járdán – annak hiá­nyában – szorosan az úttest szélén, a forgalommal szemben közlekedjenek. Szürkületben viseljenek fényvisszaverő ruhát vagy eszközt! Mielőtt az úttestre lépnek, nézzenek alaposan körül! Tilos jelzésen áthaladni minden körülmények között tilos! Kerüljék a fülhallgatón keresztül történő zenehallgatást, elvonja a figyelmet, lassítja a reakcióidőt! Kerékpározás, görkorcsolyázás, gördeszkázás közben mindig használjanak bukósisakot és védőfelszerelést, és fontos a láthatóság is! Kerékpárral csak a kerékpár­úton vagy az úttest jobb szélén lévő kerékpársávon közlekedhetnek. Ha ilyen nincs, akkor a leállósávon vagy az útpadkán, az úttesten csakis végszükség esetén közlekedjen! A kerékpár mindig ki legyen világítva, szürkületben vagy sötétben, esetleg korlátozott látási viszonyok mellett viseljen láthatósági mellényt!

Vízparton is legyünk óvatosak!

A közlekedési szabályok nem érnek véget a szárazföldön. Nyaraláshoz legtöbbször valamilyen vízpartot választunk. Fontos, hogy gyermekünk itt is biztonságban legyen. Tartsuk szem előtt és tanítsuk meg a gyerekeknek is: fürödni csak az arra kijelölt helyeken, strandokon szabad, ha nem tud úszni, ne menjen mély vízbe semmilyen módon, még csónakkal, vagy bármilyen más eszközzel sem! Túlmelegedett, felhevült testtel tilos a vízbe ugrani! Ha elsodródott vízi eszközzel találkoznak, ne ússzanak utána, mert az életüket veszélyeztethetik! Mikor fürdeni vagy sportolni indulnak, mindig vegyék figyelembe a viharjelző figyelmeztetését! Értéktárgyaikat, mobiltelefont, egyebeket ne vigyenek magukkal, inkább hagyják az értékmegőrzőben! Nem árt elindulás előtt tájékozódni a várható időjárásról, a vízterület sajátosságairól, így kevésbé érhet meglepetés, vagy ennél rosszabb.

A bicikliket vizsgáljuk át alaposan!

Forrás: Shutterstock

Így autózzunk az autópályán

Amikor a gyerekek fel vannak készítve a vakációra, nekünk is érdemes jó néhány dolgot megfogadni. A Magyar Közútkezelő hasznos kis összefoglalót készített a nyári autópálya-használóknak. Legfőképpen a Balaton irányába igyekvőknek és az M7-es autópálya használói számára. Az egyébként is forgalmas pálya a nyári szünidőre még zsúfoltabbá válik, ezért a Velencei-tó és a Balaton felé közlekedőknek különösen érdemes megfogadni az alábbi tanácsokat:

Hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljunk el. Vigyünk magunkkal kellő mennyiségű innivalót, ha például egy baleset miatt torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe, hosszú várakozás várható! Erős forgalomban különösen figyeljünk a követési távolság betartására, amit mindig a sebesség függvényében válasszunk meg, mert ha legalább két másodperccel követjük az előttünk haladót, akkor váratlan esetben is nagyobb eséllyel tudunk megállni! Ha torlódás alakul ki előttünk, akkor a fokozatos fékezés mellett kapcsoljuk be a vészvillogót is! A torlódás során ne akadályozzuk a mentők, rendőrök és egyéb más segítők haladását! A külső sávban jobbra, a belső sávban pedig balra húzódva adjunk utat. A leállósávot csak műszaki hiba esetén használjuk, kiszálláskor azonnal vegyük fel a láthatósági mellényt! Amilyen gyorsan csak tudunk, menjünk a szalagkorlát mögé, vagy vegyünk fel láthatósági mellényt, használjunk elakadásjelzőt! Azt mondani sem kell, hogy tilos a leállósávon előzni, ha a forgalom megáll vagy araszolunk! A baleset helyszíne mellett elhaladva ne bámészkodjunk, mert ezzel is csak a forgalmat lassítjuk!