Zsúfolt közösségi napokat él a tanév végéhez közeledve is a Móricz Zsigmond Általános Iskola. Kedden délután avatták immáron teljes jogú móriczos diákokká az elsős tanulókat, csütörtökön pedig egy vidám extra matekóra várt a tanulókra az intézmény udvarán.

A különböző állomásokon számos logikai, ügyességi feladványt kellett megoldaniuk a résztvevőknek. A hagyományosnak mondható, gyorsasági Rubik-kocka-kirakó és a dominó mellett előkerültek népszerű, az agytekervényeket alaposan próbára tevő társasjátékok is.

A közelgő nyári szünidő előtt tanulmányi kötelezők mellett is bőven akad majd programjuk a móriczosoknak. A pénteki nap fókuszában a biztonságos közlekedés lesz, este pedig a Campus étterem ad otthon az iskola hagyományos szülő–pedagógus báljának. A szülők és a diákok által már nagyon várt gálamaratont pedig június 2-án, 3-án és 4-én rendezik a Bartók kamaraszínházban.