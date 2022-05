Gyermeknap alkalmából a Munkásművelődési Központ és a régi vidámpark is színes programokkal várja a nebulókat május 29-én. Az MMK udvarán 10 órától kézműves foglalkozásokkal, arc- és hennafestéssel, hajfonással, különféle fa- és sportjátékokkal, ugrálóvárral várják a kilátogatókat. A NépmesePontban minden órában Erika néni mesél majd. Zárásként a Lara Mesék Zenekar ad szabadtéri koncertet. A régi vidámparkban már 9 órától várják a családokat vásárral, arcfestéssel, játékokkal és vidámparkkal. Lesz sportvetélkedő, bográcsozás és bűvészshow is. Zárásként pedig a SobrieBoogie akusztikus együttes, valamint a Groovehouse produkcióját láthatják az érdeklődők – adta hírül az önkormányzat honlapja. Ezen a napon ismét megnyílik a helyi tűzoltóállomás, itt is színes programok várják a kicsiket.