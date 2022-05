Május 21-én, szombaton, délután 14 órától újra megnyitja kapuit a Szalki-szigeti kemping területén a Dunai Kincses Kert termelői és kézműves piac. Akik a visszatérő, jól ismert árusokat és termékeket keresik, nem fognak csalódni: ismét impozáns lesz a felhozatal sajtokból, mézekből, lekvárokból, de e mellett szezonális zöldségek, gyümölcsök gazdag kínálata is várja a vevőket. Visszatér hozzánk Szabi, a Pék csapata is kovászos kenyerekkel, péksüteményekkel. Lesz olyan árus is, aki finom házi réteseket a hagyományos kivitel mellett tejmentes, cukormentes, gluténmentes változatban is kínálja, és természetesen nem maradhat el a népszerű kürtőskalács és a házi finomságokkal megpakolt zsebes lepény sem.