Akik a visszatérő, jól ismert árusokat és termékeket keresik, nem fognak csalódni: ismét impozáns lesz a felhozatal sajtokból, mézekből, lekvárokból, de mellett szezonális zöldségek, gyümölcsök gazdag kínálata is várja a vevőket. Visszatér Szabi, a Pék csapata is kovászos kenyerekkel, péksüteményekkel. Lesz olyan árus is, aki finom házi réteseket a hagyományos kivitel mellett tejmentes, cukormentes, gluténmentes változatban is kínálja és természetesen nem maradhat el a népszerű kürtőskalács és a házi finomságokkal megpakolt zsebes lepény sem. A kézművesek rengeteg használati és dísztárggyal készülnek a piaci forgatagra. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt!