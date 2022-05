A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara idén tavasszal is megrendezte a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát, amelynek nyolc tagozatában összesen ötvenhat pályaművet mutattak be a tudományos élet iránt érdeklődő hallgatók, köztük a Katasztrófavédelmi Intézet diákjai is. Tar Barnabás Tamás tűzoltó zászlós, a székesfehérvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének pályamunkája harmadik helyezést ért el az Iparbiztonság II. tagozatban.

A tudományos munkát készítő egyetemisták április végén adták elő benyújtott pályázatuk kutatási eredményeit tagozatuk bírálóbizottsága előtt. A Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói az Iparbiztonság I., az Iparbiztonság II., valamint a Katasztrófavédelmi tagozatban – összesen huszonegy pályamunkában – a szakterületüknek megfelelő tudományos aspektusokból vizsgálódtak. Az egész napos program során a hallgatók szóban ismertették írásbeli pályaművüket, számot adva a tananyagon felüli szakmai és tudományos ismereteikről, valamint előadói képességeikről.

A megméretést követő ünnepélyes eredményhirdetést május 4-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Oktatási Központjában tartották. A legsikeresebben teljesítők számára prof. dr. Kovács Gábor rendőr vezérőrnagy, a kar dékánja adta át a dobogós helyezésért járó oklevelet.

Az Iparbiztonság II. tagozatban a pályamunkájával harmadik helyezést ért el Tar Barnabás Tamás tűzoltó zászlós, a székesfehérvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelője.

A pályamunkát benyújtott hallgatók részt vehetnek majd a jövő áprilisában megrendezendő Országos Tudományos Diákköri Konferencián is, amelynek had-, és rendészettudományi szekcióját az egyetem Rendészettudományi Kara rendezi majd.