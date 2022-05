Pedig gondoljunk csak bele. Szervezetünk egész nap 100 %-on pörög, minőségi tápanyagokra lenne szüksége, hogy ezt bírja, és ne érezzük azt a nap közepén, hogy el tudnánk aludni, akár ülve is. Kilépünk az utcára, és mindenféle bántó szándék nélkül, sajnos azt látjuk, hogy szinte minden 2. vagy 3. ember szemmel láthatóan súlyproblémákkal küzd, és még elszomorítóbb, hogy a gyermekek esetében sincs ez másképp. Sajnos abba nem gondolunk bele, hogy ennek súlyos következményei is lehetnek. De hogyan előzhetnénk meg, és mire kéne odafigyelnünk a mindennapokban? Erről beszélgettünk egy székesfehérvári dietetikussal, Kiss Évával.

Mit tapasztal Ön, mennyire haladunk az elhízott társadalom felé, hogyan változott ez az utóbbi években?

- Vannak kutatások a világban arra vonatkozóan, hogy az utóbbi években a koronavírusnak köszönhető életmódbeli változások növelték az elhízottak arányát. A magyar adatokat nem ismerem ennek kapcsán, de ugyanez minden bizonnyal igaz ránk is. Sajnos ez a tendencia a víruson kívül is folyamatosan növekvő értéket mutat. Az Egyesült Államokban előrejelzések szerint, 2030-ra minden 2. ember elhízott lesz, a többiek nagy része pedig túlsúlyos. Magyarországon a lakosság körülbelül 30%-a elhízott, és további 30%-a túlsúlyos, ami azt jelenti, hogy a lakosság kevesebb mint felének van normál testsúlya. Az én tapasztalatom is ez, illetve az, hogy egyre fiatalabb életkorban jelenik meg ez a probléma.

Milyen okai vannak, hogy egyre több az elhízott ember?

- A legfőbb oka egészen egyértelműen a táplálkozás, ami óriási mértékben megváltozott az utóbbi évtizedekben. Egyrészt az élelmiszerüzletek, éttermek növekvő számával minden sarkon étellel találkozunk. Ha éhesek vagyunk szinte azonnal ételhez juthatunk, és ami igazán probléma, hogy ezeknek a jelenléte éhségérzet nélkül is étkezést generál. Meglátjuk, megkívánjuk és mivel könnyen, gyorsan elérhető, általában nem mondunk nemet. Ezen a területen a másik nagy probléma a modern élelmiszeripar. Gyakorlatilag az elérhető élelmiszerek nagyobb része feldolgozott, ami általában finomított szénhidrátot, rengeteg cukrot, és még több vegyszert jelent. Lehetne mondani, hogy ennek beláthatatlanok a következményei de sajnos beláthatóak, ha ezt a táplálkozást folytatjuk egyre több elhízott, beteg ember találkozhatunk, rövidebb és kevésbé minőségi élettartammal. Óriási problémának tartom a reklámokat, amiket nem tudunk kikerülni még tudatos média döntésekkel sem, mint például egy ilyen témájú cikk elolvasása. Mindenhol ott vannak ezek a tartalmak, tv-ben, rádióban, interneten, moziban, játékokon. A gyermekeknek reklámozott egészségtelen ételekkel nem kis etikai problémák merülnek fel. A saját családomban is tetten érem ezt nap mint nap, akár csak akkor, amikor a kislányom kérdezi, hogy valamit a boltban miért nem veszünk meg, pedig olyan színes szagos csoda és mások berakják a kosárba. Az okok között szerepel még a mozgásszegény életmód, aminek a jelentősége óriási, valamint a pszichés állapotunk sem a legrózsásabb. Számomra azonban reménykeltő, hogy Magyarországon is egyre több a tudatos ember, mind a táplálkozás, mind a sport és a pszichés egészség terén.

Mi az a kategória valójában, ami elhízottnak számít, mikor lehet ezt valakire kimondani?

- 25-ös BMI felett túlsúlyról beszélhetünk, 30 felett pedig kezdődnek az elhízás különböző fokozatai. Ezt kiegészíteném azzal, hogy itt nagyon fontos vizsgálni a test izom és zsír százalékát, hiszen ha valaki a magas izom tömege miatt nehéz a magasságához képest, akkor ő nem számíthat túlsúlyosnak, akkor sem ha 25 feletti a BMI értéke. ( A BMI, azaz a testtömegindex egy statisztikai mérőszám, az egyén testmagasságának és testtömegének arányát méri. Kiszámítása során a kilogrammban megadott testtömeget osztják a méterben mért testmagasság négyzetével. )

Hogyan előzhető ez meg, milyen életmódbeli változásokra van szükség?

- Elsődlegesen a táplálkozás megfelelő beállítása a megoldás. Egyrészt azokból az élelmiszerekből válogatni, amik egészségesnek számítanak, amennyire lehet kiiktatni az egészségre káros összetevőket, valamint az egyéni tulajdonságainkra, esetleges betegségeinkre tovább alakítani a táplálkozásunkat. Utóbbi esetben rövidebb távú gyógyulást támogató diéták bevezetése lehet szükséges, majd,utána érdemes rátérni egy hosszabb távú, egészség megőrzést támogató étkezésre. Kiemelkedően fontosnak tartom még az étrendkiegészítők fogyasztását, az én szakmai véleményem az, hogy ma már csak ritka esetben tudunk minden szükséges anyagot bevinni önmagában csak táplálkozással. Köszönhető ez egyrészt annak, hogy a mai zöldségek, gyümölcsök csak töredékét tartalmazzák az elődeink által fogyasztott friss alapanyagokénak. Másrészt sokszor a rengeteg káros anyagot, amit manapság beviszünk vagy ér minket, kompenzálni szükséges.

Továbbá fontos a testmozgás, például az izomtömeg növelése miatt, ami javítja az inzulin érzékenységet, ami hozzájárul a testsúlyunk normalizálásához. Nagyon fontos még a stresszmanagement, mentális egészség, a megfelelő napi ritmus beállítása. Ezek nagyobb jelentőségűek az egészségmegőrzés terén, mint gondolnánk. Hogy egy példát említsek, a rosszul alvók között gyakoribb az elhízás és különböző megbetegedések gyakorisága. Szerencsére ezekkel a területekkel is hatékonyan lehetséges foglalkozni.

Milyen veszélyes diéták vannak most, miért nagyon veszélyesek a csodaszerek és csodadiéták, amelyek pár nap/hét alatt szabadítanák meg az embereket a túlsúlytól?

- A legveszélyesebbnek talán a minden orvosi kivizsgálás nélkül megindított erős méregtelenítő kúrákat tartom, ilyen esetben egy nem ismert epekő akár életveszélyes állapotot is okozhat. Mindenképpen károsak azok a diéták, amelyek szélsőségesen kevés összetevőre korlátozzák a bevihető táplálékok fajtáját. Valamint van nagyon sok, nagyon jól használható diéta típus, de fontos, hogy a megfelelő embernél és állapotnál vegyük elő ezeket. Azonban a professzionálisan összeállított étkezést, ahol figyelembe vesszük az egyén korát, nemét, laboreredményeit, betegségeit, életmódját, esetleges érzékenységeit, pszichés állapotát, étel preferenciáit, testösszetételét, aktivitását, nem tudja helyettesíteni egy interneten lőtt diéta. Nagyon fontos szerintem rájönni arra, hogy nem léteznek csoda módszerek, a legtöbb állapot javításához energia és idő befektetésre van szükség. Ha valaki ezt el tudja fogadni, akkor kihagyhatja azokat a köröket amelyek nem hoznak eredményt és ráléphet egy olyan útra, ami talán lassabb, de mindenképpen biztosabb.

Milyen súlyos következményei vannak az elhízásnak?

- Az elhízás következményei: inzulinrezisztencia, II-es típusú cukorbetegség, krónikus migrén, nem alkoholos eredetű zsírmáj, PCOS, funkcionális meddőség, emésztési zavarok, IBS, székrekedés, magas vérnyomás, szorongás, erős hangulatromlás,akár depresszió, rosszabb ellenálló képesség, elhúzódóbb betegségek, bizonyos daganatok kialakulásának nagyobb esélye, szív és érrendszeri betegségek, szexuális diszfunkciók és minden bizonnyal a sor folytatható. Ezek önmagukban is életminőséget rontó és élethosszt rövidítő állapotok lehetnek, azonban elhízás esetében ezekből sokszor egyszerre több jelenik meg az elhízás mértékétől és fennállásának idejétől függően is.