A motorok télen a garázsban pihennek, ezért mielőtt újra használatba vesszük, műszakilag is fel kell készíteni azokat a közlekedésre. – Ez úgy kezdődik, hogy az előző idény végén megfelelő állapotban tesszük el télre a motort – mondta Strenner Antal, aki több évtizede túramotorozik. Ez azt jelenti, hogy a motort letisztítva, tele tankkal és a régi olajjal pihentetjük a garázsban. A tele tank azért fontos, hogy a tank belseje ne rozsdásodjon. Ajánlott a csepptöltő használata az akkumulátorhoz, ugyanis ez az ügyes szerkezet mindig annyit tölt rá, amennyit éppen igényel a jármű.

Amikor ismét elővesszük járgányunkat, akkor mindenképpen szükséges egy olajcsere, ez évente kötelező. A gumiabroncsok ellenőrzése létfontosságú. Egy motorgumi élettartama jóval alacsonyabb, mint az autók esetében. Nagyjából tízezer kilométert lehet velük megtenni, és nem is egyformán kopik az első és a hátsó. Egy elöregedett vagy elkopott abroncs óriási veszélyforrást jelent. Hiába jó a futófelület, ha maga a gumi már hét-nyolc éves. Kisebb eső esetén is életveszélyesen csúszhat. A fékolaj és a világítás ellenőrzése is elengedhetetlen. Ezeket mindenképpen ajánlott szakszervizre bízni.

– Védőfelszerelések tekintetében igen széles a skála. Ma már nem luxus egy jól megválasztott motoros védőruházat. Szükséges egy jó csizma vagy bakancs, nadrág, dzseki, bukósisak és kesztyű. A dzsekinél nagyon fontos a gerincprotektor, ami hatványozottan védi a gerincet egy esetleges bukás esetén. A bukósisakokra külön előírás vonatkozik, hogy hány évet bírnak, ezt is ellenőrizni kell, mert ha elöregszik az anyag, akkor azt is cserélni szükséges.

Mentálisan is fel kell készülni

A motor mellett a motorosnak sem árt, ha mentálisan felkészül, hiszen a legtöbben csak nyáron motoroznak. Kancsár Zsolt szintén több mint harminc éve rója két keréken Európa útjait.

– Tapasztalatom szerint érdemes minden szezon elején először kisebb utakra menni. Próbálgatni a motort, fékezni, ráhangolódni és fejben átállni. Szakemberek is ajánlják, hogy időnként érdemes elmenni oktatásra, pályákra, ahol tesztelhetjük magunkat és gyakorolhatunk. Korábban itt, Szekszárdon az egyik bevásárlóközpont parkolójában mi is jelöltünk ki szlalompályát. Bele kell rázódni ebbe is, fel kell venni a ritmust. A motorosoknak duplán kell figyelniük minden szituációban. Szerencsés, ha jól látszanak, ezért javasolt egy élénk színű bukósisak, és ha van rá mód, plusz fényforrásokat is szerelhetünk járgányunkra. Mindig a saját biztonságunk legyen az első, ezért különösen fontos a körültekintő közlekedés.