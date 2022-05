Dunaújváros Piaci mustránk során a borsón akadt meg a szemünk legelőször, hiszen a legutóbbi ottjártunkkor még 1200 forintot kóstált kilója, ami mostanra hétszáz forintra szelídült. De maradjunk a zöldségeknél: a fehérrépa csomója 400 forintba, amíg a sárgarépáé 300-ba kerül. Sokak kedvence az újburgonya, ami leginkább 390 forintos áron szerezhető be, de találtunk olyan árust is, aki mindössze 350 forintért kínálta. Ha a fentieket egybevetjük, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy hétvégén összedobjunk-e egy igazi tavaszi zöldborsólevest, például nokedlivel.

Biztosan sokan előkerítették már a sufniból, spájzból az ötliteres dunsztosüvegjüket, hogy elkészítsék az egyik legkedveltebb tavaszi/nyári savanyúságot, a kovászos uborkát. Nos, nekik jó hírünk van, ugyanis már 550 forintos kilónkénti áron beszerezhető az uborka-alapanyag. Persze csak, ha időt szánunk a keresgélésre! Ugyanis több helyen 690 forintért kínálják e portékát az árusok.

A gyümölcsök közül a cseresznye ára igen széles skálán mozog – a legdrágább 1800 Ft/kg-os áron szerepelt, a legkedvezőbb árú már ezerért beszerezhető. Az eper továbbra is tartja az 1290–1390 forint közötti árat.

A palántázni vágyók jó lesz, ha nem sokáig szöszölnek, mert lassan a végéhez ér az árusok palántaszezonja, ennek megfelelően több helyen is – a korábbihoz képest – komoly árengedménnyel került a standokra a palánta. Az is befolyásolhatja a szerényebb kínálatot, hogy többeknél jócskán megegyelte a csütörtök hajnalban érkezett vihar, jégverés a növényeket. Az árak is igazodnak a szezonvéghez, a paradicsomok 200 forintba, az édes paprikák 350 forintba, a habanero, csili pedig 450-500 forintba kerül szálanként.



A főzeléknek való tökből sem volt hiány

Forrás: LI