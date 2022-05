Ám a felhalmozás felesleges, nem állnak el örökké. A tárolás módja sem mindegy, gondolhatunk arra is, hogy a felvásárlás miatt másnak nem juthat időben például étolaj, tej, liszt, cukor.

Az árszabályozás kiterjed a kristálycukorra, a búzafinomlisztre, a finomított napraforgó-étolajra, a házi sertéscombra, a csirkemellre, a csirke farhátra, a csirkehátra, a csirkefarra, a csirkeszárnyvégre és az ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8 százalékos zsírtartalmú tehéntejre. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól (Nébih) kértünk tájékoztatást arról, meddig fogyaszthatóak.

Szakembereik először arra hívták fel a figyelmet, hogy élelmiszereknél kétféle lejárati időt különböztetünk meg. A fogyaszthatósági idővel rendelkező termékek gyorsan romlanak, a lejárat után egészségügyi ártalmat okozhatnak.

A hosszabb ideig eltartható, tartós élelmiszereknek minőségmegőrzési idejük van, a lejárat után is fogyaszthatóak, ha elővigyázatosak vagyunk.

A fixált árú termékek közül a húsfélék fogyaszthatósági, a többi minőségmegőrzési idővel rendelkezik. Utóbbiaknak, amennyiben bontatlan csomagolásban, a gyártó ajánlásának megfelelően tároltuk azokat, és kibontáskor nem tapasztalunk elváltozást, a lejárat után adhatunk esélyt. Ilyenkor jut szerephez a szemrevételezés, a kóstolás, hiszen könnyen észrevehető a penészesedés, a kellemetlen szag. A hatóság által ajánlottak szerint a minőségmegőrzési idő lejártát követően a napraforgó-étolaj még két hónapig, a cukor, a búzaliszt és az UHT-tej még kilenc hónapig felhasználható lehet.

Az árstopos húsáruknál a lejárat utáni fogyasztás nem javasolt. A Nébih felhívta a figyelmet arra, hogy a húsokat általában 0 és 7 fok között kell tárolni. A bolti hűtőpulton lévő áru frissességét a gyakorlott fogyasztó meg tudja ítélni színe, szaga alapján. Ellenőrizhetjük még fizetés előtt az eladó által becsomagolva átnyújtott terméket is. Hazaszállításkor a hűtött, fagyasztott termékekre különösen oda kell figyelni. A többi élelmiszertől elkülönítve, külön csomagolva vagy külön táskában érdemes vinni a húst. Otthon rögtön jól működő, tisztán tartott hűtőszekrénybe kell tenni. Ha tele a hűtő, nagyobb fokozatra kell állítani, hogy a hőmérséklet minden pontján ugyanannyi legyen. A hús szobahőmérsékleten hamar romlásnak indul, ezért mielőbb hűteni kell, vagy fel kell dolgozni.