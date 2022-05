A vízpart az egyik leglátogatottabb helyszín a nyári szünidő során, legyünk akár családdal, barátokkal, vagy a párunkkal. Ám nem is gondolnánk mennyi veszély leselkedik ránk, és egy-egy felelőtlen döntésnek milyen következményei lehetnek. Balogh Lajos, a Velencei-tavi Speciális Kutató-mentők Alapítvány vezetője reméli, hogy minél kevesebb riasztást kapnak a nyáron, és az emberek egy kicsit felelősségteljesebben viselkednek az idei szezonban. De mire is kell odafigyelni igazán?

Ne olyan hevesen

- Felhevült testtel hideg vízbe ugrani az egyik legveszélyesebb dolog, és ebből fakad a legtöbb tragikus eset is. A hirtelen hideg hatás aktiválhatja a búvárreflexet, azaz akár önkéntelenül is levegőt próbálunk venni a víz alatt. Az arcot és a homlokot ért hirtelen hideg esetén, életveszélyes szívritmuszavar vagy keringésleállás léphet fel. Így nagyon figyeljünk arra, hogy napozás után, felhevült testtel fokozatosan szoktassuk a szervezetünket a hideg vízhez.

Teli hassal előbb pihenés, csak utána csobbanás

- Telt gyomorral sem tanácsos vízbe menni, hiszen az emésztés közben a gyomor megtelik vérrel, a vérnyomás a megszokott alá esik, (kajakóma) az arra hajlamos személyeknél pedig a hideg víz hatásával együtt, ez nagy megterhelést jelent a szívnek, ami szívritmuszavart, pánikreakciót, és ennek következtében fulladásveszélyt okozhat. Így ha elcsábultunk egy sajtos-tejfölös lángosra, utána minimum negyed órát pihenjünk az árnyékéban, ezzel csak jót teszünk magunknak.

A „klasszikus” vízibicikliről ugrálás

- Minden évben van ebből probléma. Nagyon felelőtlenül tudják használni ezeket a járműveket az emberek. Úszni nem tudók is beleugrálnak a vízbe, gondolván, hogy majd megkapaszkodnak a bicikli oldalában. Arról nem is beszélve, hogy ilyenkor általában szintén felhevült testtel, hűbelebalázs módjára mártóznak meg. Nehéz megállapítani, hogy az adott helyen éppen milyen mély a víz, mégis sokszor fordul elő, hogy tájékozódás nélkül ugranak fejest, ha pedig sekély a víz, sajnos tudjuk, mi a vége a történetnek...

A viharjelzés nem vicc

- A nyári viharok elég gyakoriak, és egyik pillanatról a másikra meg tudnak érkezni. A viharjelzést nem szabad figyelmen kívül hagyni, és mindig az utasítás szerint kell cselekedni, és akkor nem történhet baj. Ne játsszunk azzal, hogy még egy kicsit bent maradunk messze a parttól, vagy nem jövünk ki a vízből, mert könnyen lehet, hogy nem jutunk partra. Az elsőfokú viharjelzésnél még nem kell elhagyni a vizet, de partközelben kell maradni, ugyanis nem tudhatjuk, mennyire erősödnek fel majd a széllökések, milyen fordulatot vesz az időjárás. Másodfokú viharjelzésnél pedig kötelező elhagyni a vizet és a strand területét. A hangosbemondókon egyébként folyamatosan tájékoztatást kapnak a fürdőzők, hogy mit kell cselekedni, fontos lenne, hogy be is tartsák ezeket, csak így előzhető meg a baj. Sajnos ez is tapasztalat, hogy a viharjelzés ellenére a bójákon kívül is tartózkodnak még emberek.

Felkészültek, és éberen figyelnek majd a fürdőzök biztonságára a Velencei-tó partján

Forrás: Bagotai Zsanett / feol.hu

Az alkoholfogyasztás nagyon veszélyes

- Amikor leszabadulnak az emberek és megérzik a nyár adta szabadságot, sokan fogyasztanak alkoholtartalmú italokat a parton. A meleg időben ez veszélyesebb, mint gondolnánk. Alkoholos befolyás alatt, felhevült testtel bemenni a vízbe nagyon rossz ötlet. Könnyen tragédiába is torkollhat, ha netán valamilyen krónikus betegség is társul a fent említett tényezők mellé.

A mentőmellény nem ciki

- Rengetegen űznek különböző vízisportokat, vannak akik már rutinosak, és persze vannak a lelkes amatőrök. Teljesen mindegy azonban a tapasztalat a mentőmellény használata elengedhetetlen ilyenkor, és fel kéne ismerni az embereknek, hogy egyáltalán nem ciki a használata. Élni, és biztonságba tudni magunkat miért lenne ciki?!

Nagyon figyeljünk oda a gyerekekre

- A karúszók és a kis mentőmellények a gyermekek számára még inkább nélkülözhetetlenek. Úszni nem tudó lurkókat pedig semmikép se hagyjunk felügyeletlenül, még a sekély vízben sem. De az úszni tudók is folyamatosan legyenek a szemünk előtt, és legyünk minél közelebb hozzájuk. Ilyenkor érdemes felnézni az okostelefonokból is, hiszen egy gyermek esetében a másodperc töredéke alatt történhet valami baj. Nagyon vigyázzunk rájuk, mert eltűnt gyermeket keresni a vízben a legborzasztóbb érzés a világon.

Segítsünk egymásnak, mert minden perc számít

- Minden másodperc számít és rendkívül fontos, ha éppen valaki fuldoklik a vízben. Ezért nagyon fontos, hogy a segítséghívás mellett mindent bedobáljunk neki, ami úszni tud a vízen, és a kezünk ügyébe kerül. Legyen ez palack vagy akár egy matrac, bármi, ilyenkor minden segíthet! Ne féljünk attól, hogy segítsünk, mert emberélet múlhat rajta!

Tavaly kellett keresni eltűnt embert, idén jó lenne, ha ez kimaradna

- Idén úgy néz ki teljesül egy régi álmunk, és kapunk egy kikötőt, így sokkal gyorsabbak és hatékonyabbak tudunk lenni, ha szükség van ránk, de adja Isten, hogy ne legyen. A tavalyi esztendőben több eltűnt személyt is kellett keresnünk szonárral a Velencei-tóban, akik sajnos már nem értek haza az ártatlannak tűnő strandolásról. Most, hogy lesz kikötőnk a tervek szerint, már nem csak akkor tudunk társulni a társszervezetek mellé, amikor egy-egy holttestet kell keresni, hanem egy riasztást követően azonnal vízre tudunk szállni, és így remélhetőleg sikeres mentéseket tudhatunk majd magunkénak. De a legjobb lenne tényleg az, hogyha egy olyan nyár lenne az idei, amikor nem kell tragédiákról beszámolni.