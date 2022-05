Rácalmás - A Jankovich-kúria közelében, a Szentháromság téren, egy széplelkű, zene- és gyermekbarát család gyakorlatilag saját kertjükben létrehozott egy parkszínpadot, ahol a nagyközönség számára ingyenesen látogatható komolyzenei, népzenei és akusztikus koncerteket, hangversenyeket fognak szervezni a Tarr Gábor Alapítvánnyal.

Ahogy mondani szokták, „kis színesnek” így is érdekes, a zenei ínyencek biztosan fel is kapják rá a fejüket. De a hírecske mögött sokkal több van.

Elsőként azt emelném ki, hogy magánterületen hozott létre egy család mások örömét is szolgáló, térítésmentesen használható közösségi területet. Sok helyi vagy környékbeli mesterember, művész is közreműködött a projektben. Mint például Páhi Péter is, aki elkészítette a toronyba épített bábjáték díszleteit. A szemfüles olvasóinkban ezek után valószínűleg azok a kérdések is felmerülnek, hogy milyen torony és milyen bábjáték, és a koncertekhez hogyan kapcsolódik a címben említett Meseország?

Nos, Herczeg Attilát és feleségét a családi ház melletti kert tervezése során nem vonzotta az angolkert romantikája, a zene annál jobban. Egyértelműek voltak válaszaik azokra a kérdésekre, hogy mit ér egy ház élőzene nélkül és gyerekek nélkül?

Herczeg Attila a házigazda, az ötletember, a rendezvény védnöke

Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő

– Amikor álmodozom, sok boldog gyereket, felnőttet látok, szemükben a csodálkozással, játszani, tenni akarással. Ha már szépet szeretne az ember – mert mindenki azt szeretne –, annak örömét a legjobb megosztani. Napközben legyen a gyerekeké, este meg barátokkal, jó emberekkel megosztani, ez volt az alap. Az ötletek csak jöttek-jöttek, de csak lassan váltak valóra. Így nekem is egy mese lett a megvalósítás. Találkozás jó és kevésbé jó emberekkel. Küzdelem sok hitetlenséggel, problémával. És ami nagyszerű volt: megismerni embereket jóindulattal, tudással, művészeti érzékkel, akikhez a „gyermekek öröme” kulcs volt, és segíteni szerettek volna. Szorgos munkával, ahogy a csillag megy az égen, egymásra rakódtak az ötletek, és ahogy a sziget kiemelkedik az óceánból és benépesedik, úgy jött létre Meseország. Reptere nincs, így csak az angyalok tudnak leszállni – fogalmazott a házigazda.

Számos eseményt terveznek, elsőként a megnyitót felnőtteknek június 12-én, és kicsivel később a gyerekeknek is.

Meseország tehát június derekán mutatkozik majd be a nagyközönségnek. A premier­esemény első felvonásában az aszódi Stellaria Media Női Kar, majd a rácalmási Gloria Kamarakórus fog fellépni. Ezt követi a dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskola tanulóinak produkciója. Az első felvonás végén pedig a zongorát formázó parkszínpadon a Magyar Állami Operaház magán­énekeseinek produkcióit élvezheti a közönség. A nyitó rendezvény második felvonásában a MyNK Quartet muzsikáját hallgathatják meg az érdeklődők. Ugyanekkor Gálné Then Szilvia, a meseorszag.com honlap és számos kiadvány illusztrátorának kiállításmegnyitójára is sor kerül majd a meseszép parkban.

A szervezők azt kérik, hogy akik szívesen megnéznék Meseországot, vagy részt vennének a megnyitó (ingyenes) eseményen, a [email protected] címen regisztráljanak.