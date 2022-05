Március végén, április elején még úgy látták a baracktermelők, hogy egyes ültetvényeken jelentős fagykáruk lehet. Szerencsére a helyzet már jobbnak mutatkozik. A korai fajtákat érte nagyobb kár, de úgy tűnik, a többi fajtából lehet majd piacra vinni a gyümölcsöt.

– Ha nem is csúcstermés, de azért lesz mit szedni, legalábbis ebben reménykedek, mondta Szászi Luca, bátaszéki termelő. A fagyokon kívül még kárt okozhat a jégeső is, hiszen a szomszédos terület – ott szőlő van – kisebb jégesőt kapott a múlt hét elején.

Tolna megyében több mint hatszáz hektáron termelnek sárgabarackot a gazdálkodók, a legtöbb ültetvény Kisvejke, Bonyhád, Szekszárd és Bátaszék határában van. Utoljára 2017-ben volt bőséges termés, az elmúlt két év pedig – a kései fagyok miatt – egyszerűen tragikus volt mind a termelők, mind a fogyasztók számára.

Ez azonban nem csak Magyarországra volt jellemző, hanem Európa valamennyi gyümölcstermő országára, amit az uniós termésadatok is tükröznek – írta meg a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB).

Idén is bőven volt ok az aggodalomra, április 12-e körül némileg váratlanul mínusz 4 és mínusz 7 fok közé hűlt éjszaka a levegő. Aki csak tehette, felkészült arra, hogy minden eszközt bevessen a növények védelme érdekében: készenlétben álltak az öntözőrend­szerek, kihelyezték a fagyvédelmi gyertyákat, a gázüzemű telepített és mobil gépek is várták az indítást.

– Az elmúlt három évben alig volt mit leszedni a kajszifákról, a tavaszi fagykárral úszott el a termés, mondta Komonyi Orbán, bátaszéki termelő.

Másfél hektárnyi termőterületük van sárgabarackból, és tavaly telepítettek még hozzá újabb egy hektárt. – Idén ismét izgulhattunk azért, hogy a március közepén kezdődött fagyokat túlélik-e a rügyek. Ugyanannak a területnek az egyik és a másik végére is helyeztünk ki egy-egy hőmérőt, amely a minimum- és maximum-hőmérsékletet is méri. A terület egyik felén hajnalban plusz három fok, a másik végén mínusz két fok volt. A korai fajták közül több fán is látszik a fagy hatása, de a többi barackfán úgy tűnik, lesz bőven termés, mondta a gazdálkodó.

Az idei tavasz tanulságául talán az szolgálhat, hogy az öntözésbe és a fagyvédelmi eszközökbe történő beruházások egyre inkább elkerülhetetlenek: termelői tapasztalatok szerint a szélgépek kiválóan működtek, még gyenge inverzió esetén is emeltek pár fokot a hőmérsékleten. És bár az idei tavaszi fagyokat jó állapotban vészeli át a barackágazat, nem szabad elfelejteni, hogy ritka az ilyen szerencse.

Hasonló a helyzet az őszibarackosban is. Az összképet tekintve idén kedvezett az őszibaracknak, hogy a korai kitavaszodást egy hosszabb hűvös időszak követte, ami 10–12 nappal hátravetette a fenológiát, állítják a szakemberek. A hónapok óta uralkodó légköri aszály nem segített a gazdáknak, de a döntő faktor az előző két évhez képest az volt, hogy április végén már nem volt hideg ahhoz, hogy jelentős kárt szenvedjenek az ültetvények.



Őszibarackból sem lesz hiány

Eddig úgy tűnik, idén nem kell lemondanunk az őszibarackról sem. Pillanatnyilag azt lehet mondani (bár biztosat majd csak júniusban lehet állítani, addig még sok minden történhet), hogy az előző évekhez képest nincsenek számottevő fagykárok, komolyabb terméskiesésre nem kell számítani az őszibaracknál. Örvendetes módon a helyzet úgy néz ki, hogy az idén a hazai piacon magyar barack lesz elegendő mennyiségben. Csak a nagyon korai szegmensben lesz terméskiesés a spanyol és olasz fajták fagyérzékenysége miatt, de itt az lenne a nagy szó, ha ezek a fajták nem fagynának el. Egyértelmű, hogy nem a hazai termesztési körülményekre lettek kinemesítve, óriási a ter­mesztési kockázatuk, ami nem csak az előző két, pusztítóan fagyos évben mutatkozott meg, hanem idén is.