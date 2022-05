Dunaújváros - Közlekedésismereti napot tartottak tegnap délelőtt a Móricz Zsigmond Általános Iskolában. Horváth-Léhner Brigitta rend­őr zászlós és Hargittai István nyugállományú rendőr őrnagy foglalkozott a gyerekekkel. (Az őrnagyról tudni kell, hogy tíz éve a Móricz-iskola rendőre. Az alsós tanulóknak közlekedési ismertetőket tart, a felsősöknek pedig a bűnmegelőzésről szokott beszélni.)

A program a tornateremben egy kis testmozgással kezdődött, de nem ám akármilyennel! Egy aprócska, kis méretű – negyven centiméter magas – robot vezényelte és mutatta be a gyakorlatokat a nebulóknak. Óriási siker volt: amikor pedig a robot elkezdett fekvőtámaszokat csinálni, és közben még számolt is, üdvrivalgás tört ki.

A bemelegítőtorna után a társaság az udvarra „költözött”. Itt akadálypálya várt a diákokra, rollerrel és kerékpárral kellett megtenni a távo­kat. Voltak bóják, pályát nehezítő elemek és közlekedési jelzőtáblák is. Sőt, úgynevezett részegszemüvegben célba kellett dobniuk a gyerekeknek. Legvégül tesztlapot töltöttek ki a tanulók.

Ami bizonyos, nagyon hasznosan telt el a délelőttnek ez a része, hiszen nem lehet elégszer felhívni a gyerekek figyelmét a közlekedés veszélyeire, szabályaira.