Már a kezdetkor XXI. századi iskolát álmodtak az alapítók, amely napjainkra – hosszú évek munkája eredményeként – megvalósult. A magángimnázium Dunaújvárosban kuriózumnak számító kezdeményezés volt, hiszen korábban nem volt a városban magánfenntartó által működtetett, nappali munkarend szerint működő gimnázium, ami nem csak ezzel, hanem a hatosztályos gimnáziumi képzésével is úttörőnek számít térségünkben és Fejér megyében is.



– Mit is jelent ez a napjainkban, hogy XXI. századi iskola?

– Bár ebben a században élünk és dolgozunk, de nem mindenhol adottak a kor követelményének megfelelő körülmények. Mi húsz évvel ezelőtt, gyakorlatilag az évszázad legelején elhatároztuk, hogy idehaza akkor még rendhagyó módon, de megteremtjük ennek a feltételeit. Feleségemmel, Antal Zsuzsával nem önkormányzati fenntartású, finanszírozású intézményekben, hanem egy erős tőkére, és ebből adódóan kiemelkedően jó infrastruktúrával, oktatástechnikai háttérrel rendelkező képzésben, korszerű pedagógiai programokban, és egy elkötelezett pedagógus közösségben gondolkodtunk, amelynek zászlóshajója egy magángimnázium megalakítása volt. Ahogy jubileumi kiadványunkban is elmondtam, hosszú út, rengeteg harc, pályázat, pénz, kompromisszum kellett ehhez a két évtizedes sikertörténethez. Ennek intézményi alapjai, falai és maga az épület, egy kereskedelmi üzletből, egy óvodából, egy bölcsődéből lett görögkatolikus parókia helyére épült fel, és amelyet ma már Pannon Kertnek hívunk. Talán a legbüszkébbek arra lehetünk, hogy nálunk mindenki, diák, tanár és szülő is jól érzi magát. E nélkül egészen biztosan nem menne. Ez a mi tudásunk, tapasztalatunk, ez a mi jövőnk is egyben.



– Egy iskola jó hírét, presztí­zsét az is emeli, ha egykori tanítványai visszatérnek az alma materbe. Egy jubileum ilyen visszatekintésre is alkalmat ad…

– Annál is inkább, hiszen a jubileumi Pannon naPOKat nem véletlenül úgy terveztük meg, hogy ezek a diákok napjai legyenek. Erre az időszakra esik a diák-önkormányzati és a diákigazgató-választás, sok színvonalas program, játékos és komoly vetélkedő is, amelyek előkészítésébe tanulóink sok energiát fektetnek. A jubileum kapcsán május 25-én, a tudományok napján több volt diákunk, öregdiákunk fog előadást tartani, amelyek nemcsak azok témája, hanem az előadók személye miatt is érdekes és rendhagyó lesz, ami egyben példa és motiváció is a jelenlegi diákjaink számára. Lesznek közöttük olyanok, akik már befejezték tanulmányaikat a felsőoktatásban, és lesznek, akik még egyetemre járnak.



Választás, avagy előttem az utódom

A Pannon naPOK rendezvénysorozat része a diákigazgató-választás. A korteshadjárat már befejeződött, a jelöltek közül végül Hegedűs Kristóf lesz az, aki május 27-e délelőttjén a gimit „igazgathatja”. A „regnáló igazgató”, Borgulya Zoltán tehetséges, szimpatikus fiatalembernek tartja Kristófot. Ez utóbbiról e sorok írója is meggyőződhetett. Arra a kérdésre, hogy mi vezetett a sikerhez, Kristóf elmondta: „Az osztályunkkal nagyon jó programokat csináltunk, ami nemcsak nekünk köszönhető, hanem a három diákigazgató-jelöltnek is, hiszen a diákigazgató-választás hetét együtt csináltuk végig. Nyilván mi vagyunk a legidősebb évfolyam az érettségiző osztályokat kivéve, így talán könnyebb dolgunk volt, de amit ígértünk a korteskedés alatt, azt megvalósítjuk.”