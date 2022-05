A Béke városrészi intézményben már régóta törekednek a szülők aktívabb bevonására a tanulók iskolai életébe. Ezért szinte minden iskolai rendezvényen számítanak a szülőkre, hol vendégként, hol pedig aktív résztvevőként. Az Aranyban az együttműködés a szülők és az iskola között igazán harmonikussá vált az évek során.

orváth Éva nyitotta meg ezúttal is az év végi tárlatot Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

Forrás: Zsedrovits Eniko

2022. május 25-én, szerdán nyílt meg az Arany Galériában a felső tagozatos tanulók munkáiból összeállított kiállítás. A tárlatról Horváth Éva rajztanárt kérdeztük.

– Az év végi kiállítás különlegessége, hogy 40 éves iskolánkban 35 éve volt az első ilyen vizuális bemutatónk, amit akkor és most is én nyitottam meg, s nekem ez az utolsó is egyben, hiszen hamarosan nyugdíjba megyek. A tárlaton a felsősök munkáiból a legkiválóbbakat válogattuk össze, ezek az órán, vagy a műhelyben készültek. A kiállítás a tanév végéig látható majd – mondta el a pedagógus.

Május 27-én, pénteken családi Arany-pikniket szerveztek a dunaújvárosi kemping területén. A rendezvényről Tóthné Mess Erika főszervező nyilatkozott lapunknak.

Remek volt a hangulat a családi pikniken is pénteken Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap



– Az iskola egész közössége nagyon várta a rendezvényt, hiszen a pandémia miatt ilyen jellegű közös eseményen már 3 éve nem találkozhattunk. De ezen túl is van két aktualitása a mostani pikniknek, hiszen a gyereknapot és iskolánk fennállásának 40 évfordulóját is megünnepeltük. A szülinaphoz torta is dukál. Ezért volt egy 500 szeletes tortánk, bográcsos finomságok, sok játék, kutyás program, darts, peonza, foci, tollas és zene. Minden közreműködőnek köszönjük a segítséget – összegzett.