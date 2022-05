Az idáig vezető út azonban sokáig tartott, hiszen a koronavírus járvány, majd az ukrajnai háború miatt a légiközlekedés szűkített menetrendje szerint csak hónapokkal később tudott Kínába érkezni. Mint ismeretes, végül április 4-én sikerült elindulnia és kijutnia Kínába. Pekingben le kellett töltenie a kötelező háromhetes karantént, mielőtt megkezdhette a gyógykezelést. Az előzetes vizsgálatok után a kezelését folytató orvoscsoport úgy döntött, hogy egyrészt István jelenlegi állapota, valamint a Kínában továbbra is jelenlévő Covid – járvány veszélye miatt nem engedik ki a kórházból, így a kezelések közötti időszakot is ott kell eltöltenie. Ez egyrészt a gyógyulás folyamata érdekében a legbiztonságosabb megoldás, de most még nyitott kérdés, hogy ez mennyiben növelheti a „kezelése” költségeit.

Korábban elmondta, hogy kiknek is köszönheti, hogy eljuthatott idáig. Közöttük a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, a pekingi Magyar Nagykövetségnek, és a kantoni Magyar Főkonzulátusnak, amelyek a továbbiakban is nyomon követik és segítik a gyógykezelésének folyamatát. És köszöni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) Ártámogatási Főosztályának az együttműködő segítségét és rugalmasságát is a kezelések megkezdésével kapcsolatban, ugyanis István gyógykezelésének csúszása rajta kívülálló okok miatt történt.

A kint tartózkodás – nem az alapkezeléshez tartozó - költségeit azonban továbbra is neki kell előteremtenie, ami a jelenlegi helyzetében nem egyszerű feladat. Eddig is sok segítséget kapott már itthon azoktól, akik tudták és akarták őt támogatni, és erre kéri a továbbiakban is a jószándékú embereket gyógyulása érdekében.

Egy ember, aki élni akar István közel egy évtizede küzd a rákkal. Elementáris erő, hit, élni akarás van benne. Sokan megkérdőjelezik, hogy érdemes-e őt támogatni? Már e sorok leírását is szégyellem, nemhogy azt, ha valaki így is gondolja. Segítenünk kell! Nagyon sok jóérzésű ember névvel és anonim módon támogatja őt. Magam is közéjük tartozom. Egyszerűen azt látom, ha ez az ember mindent megtesz azért, hogy éljen, akkor pedig nincs kifogás és nyafogás, a lehetőségeinkhez mérten nekünk is tennünk kell érte! Istvánért, önmagunkkért, szeretteinkért. Higgyék el, ez erőt ad neki! Hallgatom, amikor azt mondja, nagyon egyedül van odakint, szeretteitől távol, a gyógyulás reményében. Gondolják csak az ő helyzetébe magukat!

