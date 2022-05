„Intézményünk, a zakopanei Mieczysław Karłowicz Állami Zeneiskola elődje már több mint hetvenöt éve, 1946-ban kezdte meg működését, ám a településen, a Tátra mellett már évtizedekkel korábban komoly hagyománya volt az intézményes zenei oktatásnak” – mondta el lapunknak Elzbieta Cukier, az intézmény zongoraszekciójának vezetője.

– A legfontosabb feladatunk, hogy megszerettessük a gyermekekkel és a serdülőkkel a muzsikát, a komolyzene alapjait. Lengyelországban egy kicsit más rendszerben működik a zeneoktatás, ám a céljaink hasonlók. Zakopane mellett, Poroninban is működik egy fiókintézményünk, összességében mintegy 200 növendékkel 70 művésztanár foglalkozik. Az úgymond felkészítő-bevezető tanulmányok után természetesen van mód a továbblépésre. A tehetséges növendékek számára biztosítjuk a megfelelő képzéseket. Büszkék vagyunk rá, hogy zeneiskolánk védnökségét a lengyel Kulturális és Nemzeti Örökség Minisztériuma és a Művészeti Nevelési Központ látja el. Számos korábbi diákunk a Zeneakadémián folytatja később tanulmányait. Ennek szellemében törekszünk arra, hogy erős szakmai kapcsolatot ápoljunk a társintézményekkel belföldön és külföldön egyaránt. Éppen ezért nagyon örültünk a dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskolával történő kapcsolatfelvételnek – fogalmazott Elzbieta Cukier, akit arról is kérdeztünk: milyen repertoárral érkeztek Magyarországra?

– Fiatal növendékeink számára hatalmas élményt jelent ez az aktív kirándulás. Célunk volt, hogy megmutassuk a lengyel népdalokat és népszerű lengyel szerzők műveit. Természetesen mi is nagyon kíváncsiak vagyunk vendéglátóink munkájára, produkcióira (az interjú múlt héten pénteken délelőtt készült a Sándor Frigyes Zeneiskolában – a szerk.) A magyar–lengyel kulturális együttműködések hagyományosan nagyon erősek, így a két iskola között is sikeres volt a kapcsolatfelvétel majd az egyeztetés. Budapest és Dunaújváros is elvarázsolt minket. E város nagyon kellemes meglepetés volt már az első pillantásra. Amit tapasztaltunk: itt városszerte nagyon sok, ápolt zöldterülettel találkozunk, ez különleges hangulatot kölcsönöz ennek a településnek. Mi a Tátrából érkeztünk, ott pedig még a napokban is mínusz fokokat mértünk hajnalonta, és alig-alig volt némi zöld a természetben. Feltöltekezve megyünk haza. Bízunk abban, hogy a jövőben e kapcsolat mindkét intézmény számára gyümölcsöző lesz, várjuk a Sándor Frigyes Zeneiskola küldöttségének zakopanei látogatását.

A beszélgetésen részt vett a dunaújvárosi zeneiskola vezetője, Dőr Gabriella is, aki elmondta, bízik abban, hogy a közeljövőben sikerül megszervezni a lengyelországi látogatást.

– Régi célunk volt, hogy tovább erősítsük nemzetközi kapcsolatainkat, ehhez partnereket kerestünk. Ebben Modrzejewska Ewa, a dunaújvárosi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke volt segítségünkre, aki a programok szervezésében és lebonyolításában is részt vállalt. Köszönet érte.

(A cikk elkészítéséhez nagy segítséget nyújtott Modrzejewska Ewa és Balázs Eszter, a Sándor Frigyes Zeneiskola munkatársa – a szerk.).



Pünkösdi koncert



Ma dél­előtt kakaókoncerten látja vendégül a város óvodásait a zeneiskola. Az ovisoknak lehetőségük lesz meghallgatni egy rövid koncertet, majd teremről teremre járva különböző hangszerekkel ismerkedhetnek meg. Az egyórás turnusokban zajló programok végét kakaózás zárja majd. Május 25-én és 26-án délelőtt már az általános iskolásoké lesz a főszerep, őket is koncert és hangszermustra csábítja majd.

Május 27-én, 17 órától pünkösdi koncertje várja az érdeklődőket az evangélikus templomban a Sándor Frigyes Zeneiskola.