Vincze András nem fog a szívéhez kapni és lelkesen tombolni a rég nem látottak előkerülésénél. Emberesen kezet nyújt, meghallgatja a legfrissebb, neki szánt infókat, majd megmutatja, hogy hol mit találsz, és azokat mire használd. Aztán a tiéd a pálya...

– Az ehhez hasonló ünneplésekre, mint a születésnap, vagy éppen a szezonzáró, senkit sem hívok meg. Azok a barátaim, akik fejben tartják, eljönnek és velünk tartanak. A mai halászlém igazi balatoni volt, mert a halat Attiláék itt fogták. Azt mondják, hogy jól sikerült, de ahhoz szerencse is kell, ma pedig megvolt hozzá.

Kötetlen baráti beszélgetés az András büfé kerthelyiségében, a Balaton partján Fotók: BaT

– Kellemesen, minden fölösleges dolog nélkül töltjük el együtt ezeket a délutánokat. Van, amikor rákezdenek, és mindenért piszkálni akarnának, de azt nem veszem föl tőlük. Ez a mostani alkalom is úgy sikerült, ahogy megterveztük. Eljöttek, beköszöntek, és ez nagyon jólesett nekem! – mondta el Vincze András. Hozzátéve: – Régebben se várt ám mindenki a nagy, nemzetközi turistarajtra. Sorban álltak a vállalati üdülők, és ahol a családban még nem voltak iskolások a gyermekek, a nagypapa gyakran lejött velük, amikor már szép volt az idő, még ha strandolni, fürdőzni nem is lehetett.

– Húsz évvel ezelőtt is kinyitottam már május végén. Attól is függött, hogy a bajoroknál hogy esett a pünkösdi szünet, mert olyankor nagyon sokan mint pecás turisták lejöttek a Balatonra, és itt töltöttek egy hetet vagy tíz napot. Aztán, ha bejöttek hozzám, akkor csináltam egy kis pénzt, ha pedig éppen kimaradtak, akkor tudtam végezni a szezon eleji karbantartási munkákat.

A még mindig új főnök

Vincze Attila az András büfé üzletvezetője:

– Az igaz, hogy ha akarjuk, akkor apához képest persze még mindig újnak számítok, de főállásban már én állok a „hídon”. Ő pedig egy nagyon elegáns pozícióból figyeli az eseményeket, és nagyon helyesen, élvezi az életet.

Fontos szerepe van az üzletben, kiválóan kezeli a társasági kapcsolatokat, húzós kritikákat ad és a szavazata körülbelül másfélszerese az enyémnek – a cégünk dolgaiban. Mindezekkel együtt mi egy csapat vagyunk, és mindent alaposan megbeszélünk. Ezen a délutánon jó társaság jött össze nálunk, a kívánságaikkal bőven tudtak adni munkát is, de nagyon szeretem őket.

Ami nem változik

– Ez a szíves vendégvárásunk és a jól bevált étlapunk, amit egy igazi törzsvendégnek már fejből kell tudnia. A kedvelt ételeinket az idén is a szintén bevált dologgal, a borkínálatunkkal egészítjük ki. Változatlanul a balatoni ízek és a Dél-balatoni borvidék kínálatát visszük tovább.

„Az osztrákok biztosan szívesen térnek vissza az idén is a Balatonra!” – ezt a hazai vendéglátósoknak biztató jövendölést Jovanovics Keresztes Helgától hallottuk, aki körül felpezsdült a társaság, amikor melléjük telepedett. Helgától megtudtuk:

Vincze Attila és Vincze András örömmel látnak vendégül mindenkit

– Bár már hosszabb ideje Bécsben élek, de változatlanul magyarnak és persze dunaújvárosinak is tartom magamat. Szívesen jövök haza, fontosak a régi barátaim, és imádom a Balatont is. Úgy érzem, hogy a jól dolgozó magyarországi vendéglősök az idén sem várják hiába az osztrákokat. Legnagyobb részük máig tartja a „sógorságot”. Szívesen fogyasztják a magyar ételeket (a legjobban talán a paprikás csirkét szeretik nokedlivel) és persze hozzá a finom magyar borokat. Biztos, hogy visszatérünk.

A konyhában is otthon van

Dráviczki Márton a sokoldalúságából ezúttal szakácsként is kellemes meglepetést okozott a jelenlévőknek.

– Ezt a munkát is szeretem, szívesen alkotok a konyhában is, ha módomban áll. A mai napon kiváló csapatban Bíró Lajos sztárséf barátommal együtt állhattam a tűzhely mellé, amit igazi megtiszteltetésnek vettem. A régi falusi nagymamák nyomán kíváncsiságból (is) csirkefarhátat is rántottunk Attilával! Valamikor mindenki kedvence volt az ő asztaluknál. És most kapaszkodj meg: a rangos drága ételek mellett, a miénket is csemegeként kapkodták le a tálcánkról.

Előjog nélkül, vendégként

Az eseményen Bíró Lajos, az elismert sztárséf is megjelent. Az alkalomra két specialitással érkezett. Az egyik a minimum A2-es méretű panírozott nyersanyagok, amiből fejedelmi rántott bordák készültek, a másik a híres csorbaleves. Bíró Lajos elmondta:

– A leveszöldségeket ledarálod, utána vajon megpirítod és felöntöd csont- vagy húslével. Tejfölt, tejszínt, sót, tárkonyt és borsot adsz hozzá. Az ékessége a gombóc. Ahhoz félig megfőzöd a rizst, összekevered a darált sertéshússal, gombócokat készítesz belőle és kifőzöd. Almaecetet szoktam még hozzáadni.