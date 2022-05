Négylábú jószágainkat sokunk már családtagnak tekinti, de azért a megfelelő gondoskodásról és állattartásról még mindig tanulhatunk egyet s mást. Lássuk, hogyan lehetünk jó vagy még jobb gazdák!

Az ellenőrzés fontossága

Ahogy nálunk embereknél, úgy a kedvenceinknél is fontos a rendszeres szűrővizsgálat. Fiatalabb korukban évente egyszer, korábbi betegség vagy idősebb koruk miatt akár egy éven belül többször is nélkülözhetetlen elvinni őket állatorvoshoz egy alapos felülvizsgálatra. Jó néhány betegségnél igaz náluk is, hogy a korai felismerés akár életet is menthet. Persze ne feledkezzünk meg otthon sem végignézni négylábú társainkon, hogy nem szedett-e össze valamiféle vérszívót, kullancsot például. Emellett ugyancsak kiemelten fontos a rendszeres féregtelenítés, valamint a bolhanyakörv használata.

Mindig tele a tál

Az állattartók többsége elköveti azt a hibát, hogy az etetőtál mindig csordultig van. Sajnos a jó szándék hamar a visszájára sülhet el, ugyanis kedvenceink többnyire hajlamosak felfalni, ami előttük van, ez sok esetben több, mint amire szükségük lenne. Ez pedig túlsúlyhoz, hosszabb távon egészségügyi problémákhoz vezethet. Ezenfelül arra is figyeljünk, hogy „a kutyának csont, a macskának tej” mesében gyakran ábrázolt képsorok a valóságban nem állják meg a helyüket. A macskák ugyanis nagy valószínűséggel tejcukorérzékenyek, így nem tesz jót neki a tej, a csont pedig felsértheti a kutyánk fogát, nyelvét vagy száját. Ezért ildomos az állateledelboltok polcairól választanunk.

A befogadás nem tréfa!

Sokan még mindig hajlamosak meggondolatlanul engedni gyermekük kívánalmainak, és hazavinni egy-egy kisállatot, pedig a döntés akár 20 évre is szólhat, ami alaposan befolyásolhatja a család minden tagjának életét. Bármilyen állatról is legyen tehát szó, mindegyikük gondoskodást és időt igényel.

Míg a macskák többsége jól elvan egyedül, addig a kutyák rosszul viselik, ha az egész napot magányosan kell tölteniük. Vegyük ezeket mindenféleképpen számításba, mielőtt az örökbefogadás mellett tesszük le a voksunkat!