Vannak dolgok, amiket egyszerűen nem lehet szavakkal leírni… na ilyen az, amikor beülünk egy szenvedélyes drift pilóta mellé az autóba, és átélhetünk vele tulajdonképpen egy vízszintes irányú, hullámvasutazáshoz hasonló adrenalin-bombát, fokozva az élményt a füstölgő abroncsok szagával, a motor bőgésével és a kerekek csikorgásával. Ezt a fantasztikus csapatást Temesvári Miklós oldalán élhettem át május 21-én a Bimmer Parádén. Ő volt az egyik versenyző, aki látványos bemutatóval szolgált a közönségnek az alsó Duna-parton. Temesvári Miklós civilben asztalos mester, aki hat évvel ezelőtt kezdett versenyezni. Korábban is jártak autós találkozókra, aztán egy ajkai megmérettetésen állt először rajtvonalhoz, akkor még egy Ladával, és rögvest a harmadik helyet szerezte meg- erről már felesége, Temesváriné Nagy Ildikó mesélt nekünk, miközben a fiúk éppen az elkopott kerekeket cserélték. Ez amolyan rutin feladat egy ilyen rendezvényen, felkészülten érkeznek, bár Ildikó szerint a most hozott tizenegy pár abroncs kevésnek bizonyul. Nemcsak az apának lett szenvedélye az autózás, hanem a fiaikat is „megfertőzte” ez a technikai sport: ők már 13 éves korukban megtanultak vezetni, azóta pedig együtt szerelnek, gyakorolnak, vezetnek, és versenyeznek. Idővel a Ladát felváltotta náluk a BMW, immáron négy esztendeje ezzel a márkával csapatják, és saját versenyeket is szerveznek Veszprém környékén. Ildikó büszke mindannyiukra, és hamarosan újabb pilótával bővülhet a családi csapat, ugyanis lányuk is már nagyon szeretne a volán mögé ülni.

A BMW Partyzans dunaújvárosi csapat szervezésében megvalósuló program már reggel elkezdődött az alsó Duna-parton. Lipsicz Gyula, az egyesület egyik alelnöke lapunknak elmondta, az utolsó három hétben állt össze a versenyzők névsora: összesen tizennégy pilóta érkezett a találkozóra, tizenegy BMW és három Lada szórakoztatta a közönséget drift és szlalom bemutatókkal. Gyula egyik személyes kedvence az előbbiek mezőnyéből Varga Ádám, aki elsőként csatlakozott a mai rendezvény fellépői közé és most sem okozott csalódást a látogatóknak.