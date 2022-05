Nyakunkon az eperszezon. Bár az ára még nem túl bukszabarát, egy kis adagot bárki megengedhet magának. Ehetjük magában, cukrozva, tejszínhabbal megbolondítva, de készíthetünk belőle süteményt és akár fagylaltot vagy turmixot is.

Egészség

A földieper kellemes illatú, kívánatos és egészséges gyümölcs. Számos kedvező élettani hatása van. A gyümölcsök közül a legtöbb C-vitamint tartalmazza, így az immunrendszerünket is erősíti. A fogyókúrázók kedvelt gyümölcse, mert mindösszesen 32 kcal-át tartalmaz 10 dkg finomság. A cukorbetegek is fogyaszthatják, hiszen ebben a mennyiségben 5,7 g szénhidrát található. Tízóraira kiváló választás lehet, de utóvacsoraként pár szem is segíthet a kellemesebb alvásban.

Mennyibe kerül?

Az ára változó. Nem mindegy a minőség és a származási hely sem. Az import ára olcsóbb, de a hazait jobban szeretjük, bár az pár száz forinttal drágább. Jelenleg 1200 és 2800 forint között juthatunk az eper kilójához. Aki olcsóbban szeretne eperhez jutni, fagyasztott epret is vásárolhat a nagyáruházakban, így kilóját 7-800 forintért kaphatjuk meg. Tegyük azért hozzá, nem hasonlítható össze a két árú.

Hogyan fagyasszam le a fölösleget?

Az eper gyorsan romló gyümölcs, érdemes mindig frisset venni akkora mennyiségben, amit el tudunk fogyasztani. Ha marad esetleg, nem kell kidobni, hiszen lefagyasztva jól eláll. Mielőtt eltennénk, mossuk meg alaposan, majd szárítsuk meg. Műanyag dobozba, vagy tiszta zacskóba téve máris fagyasztható.

Mit készítsek belőle?

Most egy könnyen elkészíthető cukormentes fagylaltot mutatunk be. Nem kell hozzá más, mint 30dkg eper, fél liter tej és némi folyékony édesítőszer ízlés szerint. Vegyük elő a lefagyasztott epret és tegyük egy mély, de keskenyebb edénybe, mondjuk egy mérőpohárba. Öntsük fel tejjel, amíg ellepi az epret, majd kevés édesítőszert adjunk hozzá. Pár percet várjunk, amíg az eper kissé megpuhul, majd botmixerrel pépesítsük fagyi állagúra. Azonnal fogyasztható.

Több tej hozzáadásával turmixot készíthetünk belőle