Május 8-án van a mozgalom alapítójának, Henry Dunant-nak a születésnapja, aki a solferinói csata (1859) után a szomszédos falu lakosaiból önkéntes segélycsapatokat szervezett, amelyek nemzetiségi hovatartozástól függetlenül segítettek a sebesültek ápolásában. Maga a Vöröskereszt hivatalosan 1863-ban bontott zászlót, és mára a világ legnagyobb hatású humanitárius mozgalmává nőtte ki magát.

A szervezet munkatársai és az önkéntesek áldásos tevékenységére – sajnos – nagyobb szükség van, mint valaha, hiszen alig heverte ki a világ a Covid-járványt, máris itt az orosz–ukrán konfliktus.

A Vöröskereszt működéséről békeidőben és krízishelyzet esetén a Magyar Vöröskereszt területi vezetője, Feth Katalin mesél.

Békeidőben is sok a tennivalójuk

A szervezet munkatársainak békeidőben is rengeteg feladatuk van. Ide tartozik például a véradások megszervezése és lebonyolítása, a jogosítvány megszerzéséhez szükséges egészségügyi vizsgaanyag oktatása és a vizsgáztatás is – utóbbit ráadásul kizárólag a Vöröskereszt végezheti.

„Békeidőben is szervezünk adományozásokat, gyűjtéseket és különböző oktatásokat is. Ezek mind a napi rutin részét képezik” – kezdte mondandóját Feth Katalin, majd így folytatta: „Mindig azt szoktam mondani, hogy amolyan előretolt helyőrség vagyunk. Ha valami történik, akkor azonnal reagálunk. Sok esetben az országos Vöröskereszt utasítása szerint tesszük a dolgunkat. Vannak azonban rendkívüli helyzetek, ilyen a jelenlegi orosz–ukrán konfliktus is. Jelenleg a védelmi bizottság, azon belül is a katasztrófavédelem a fő ellenőrző szerv. Annak utasítására cselekszünk, nyilván a lehetőségeinkhez mérten, a kérésének eleget téve.

Covid-járványhelyzet után itt a háború

Az utóbbi csaknem három évben azonban kijut a „jóból” a szervezet munkatársainak. A 2020 tavaszán hazánkba is begyűrűző Covid–19-járvány, majd annak lecsengése(?) után az azonnal kirobbant és azóta is tartó orosz–ukrán konfliktus mind pluszfeladatokat ró a Vöröskereszt munkatársaira.

„Amikor ezt a hivatást választottuk, azzal természetesen számoltunk, hogy az életnek nem csak napos oldala van. Én amióta itt vagyok, többször szembesültem különböző krízishelyzetekkel: a dunai árvíz, a devecseri vörösiszap-katasztrófa, Kulcson a löszfalomlás. A Covid-járvány esetében mi voltunk azok, akik kiszolgáltuk az embereket élelmiszerrel, és a teszteléseket segítettük, valamint a betegellátást is.

Ünneplés helyett önzetlenség

Május 8. a Vöröskereszt világnapja, most azonban nincs idő az ünneplésre, holott a születésnap mellett az idei évben éppen 140 esztendős a Magyar Vöröskereszt. Hiába, ha egyszer „helyzet” van – ahogyan Feth Katalin fogalmazott –, az „előretolt helyőrség” teszi a dolgát.

„Vannak a jobb helyzetek meg a mostaniak, időnként akad idő és lehetőség ünnepelni, és van, amikor nem. Jelenleg ez utóbbit éljük, az ünnepségek elmaradnak, mert mindenki az ukrán válsággal van elfoglalva: a munkatársak és az önkéntesek utaznak, adományokat szállítanak és gyűjtenek. Emellett rengetegen vagyunk, akik a menekültellátásban dolgozunk. Mindenki ott segít, ahol tud, ezt szeretném megköszönni itt, ilyen formában is.”

A szakember azt is elárulta: békeidőben hogyan zajlik a Vöröskereszt születésnapi ünnepsége: „Ilyenkor általában ünneplünk, na, nem kell nagy dologra gondolni, egy kis állófogadás keretében megköszönjük a munkatársak és az önkéntesek munkáját, akik nem feltétlenül a Vöröskereszt alkalmazásában állnak, hanem a saját szabadidejükből áldoznak arra, hogy másoknak segítsenek. Elvégre ezért jött létre a szervezet: hogy másoknak nyújtsunk segítő jobbot.”

Ahogyan a Holló című kultfilmben elhangzik: „nem eshet örökké”. Ahogyan az eső sem eshet örökké, úgy a jelenleg is tomboló háború sem tarthat örökké. Akkor pedig lesz bőven alkalom, hogy a kritikus helyzetben segítséget nyújtó szervezet munkatársainak és önkénteseinek megköszönjük a munkájukat.

Megérdemlik.