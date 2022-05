Az első labdaérintésektől az NB I.-ig így jutott el a rekorder.

– Már óvodáskorom óta fociztam, tizenhárom éves voltam, amikor Dunaújvárosba kerültem, akkor még nem akadémiai rendszer működött, de már elkezdek fejleszteni. A nyolcadik osztályt itt kezdtem a Barátság iskolában, összesen hat évet töltöttem Dunaújvárosban. Itt játszottam négy mérkőzést az NB I.-ben, ahol egy gólt szereztem. A Dunaferr csapatában együtt játszottam Lengyel Ferenccel, Nikolov Balázzsal, Rósa Dénessel, tőlük nagyon sokat tanultunk. Az én korosztályomból ott volt például Szabó Gergely, Báló Tamás, Csehi Tamás, bennünket Jung Józsi bácsiék vittek oda.

Az első élvonalbeli találatára így emlékezett vissza: – Zalaegerszegen játszottunk, kapott egy labdát bal oldalon Báló Tomi, átvétel után a pontos beadására én érkeztem, és hat-hét méterről a kapust átemelve sikerült gólt szereznem. A fiatalok közül abban a szezonban, úgy tudom, csak nekem sikerült betalálnom. Védekező középpályás, jobb oldali védő voltam az első tíz évben, amíg NB-s játékos voltam, aztán NB II.-ben Kecskeméten és Makón, de még NB III.-ban is ebben a pozícióban játszottam. Ahogy a megyei szintre kerültem, ott döbbentek rá, hogy tudok támadni is, ezért egyből beraktak csatárnak, és körülbelül 200 gólt sikerült is szereznem tíz év alatt. Úgy, hogy volt egy keresztszalag-szakadásom és 2018-ban Achilles-ín-szakadásom. Nem kerültek el a sérülések, azonban sikerült ezeken túllépnem, és ugyanúgy szeretek futballozni még ezen a szinten is, mint az élvonalban. Tehát a foci iránti alázatom és szeretetem töretlen.

Nyúl Gábor a játék mellett az edzői munkával is korán megismerkedett. Ahogy 25 éves korában elszakadt a térde, egyből megcsinálta az edzői alapképzést, s a Békéscsabai Jamina SE-nél kezdett dolgozni, ahol már tizenkét éve ott van. Végigjárta az utánpótlásszintet a bozsikos korcsoportoktól az ifiig, most a felnőtteknél asszisztens edző, valamint az U11-es korosztályt vezeti. Emellett még rúgja a labdát a megye II.-es Mezőmegyeren, ahol játékos-edző szerepet tölt be. A civil életben is dolgozik a sport mellett, pénzügyi-számviteli szakot végzett, egy főzőkonyha irodája a munkahelye.

– A labdarúgás mellett szeretnék maradni a későbbiekben is, ez már az életem része. Már nem NB-s csapatnál képzelem el magam, mert van egy nagyon jó munkahelyem, ahol szeretnek, családias a hangulat. Tehát ha így, megyei szinten tudnék dolgozni, akár egy megyei felnőttcsapatnál, akkor elégedett lennék.

Arra, hogy mikor döbbent rá, milyen rekord fűződhet a nevéhez, így beszélt:

– Egyedi és emlékezetes eset volt. Azt gyorsan lezongoráztam, 25 éves koromig minden NB-s osztályban megvolt a gól. Utána megye I.-be kerültem, ahol az első évben majdnem gólkirály lettem, a 2018-as sérülésem után visszatértem, és éreztem, ez a szint már nem megfelelő nekem, és a korábbi csapattársakkal elmentem a másod­osztályba, ami nálunk a megye III.-at jelenti. Annyira jól sikerült ott a bemutatkozás, gólkirály lettem ott is. Idén megvolt a megye II. A-is, ami a megye II., ott is meglett a találatom. Van egy kettes számú csapatunk, ahol a negyvenhét éves is játszik, pont volt egy szabad hétvégénk, és tudtam, nekem már csak ez az osztály hiányzik, így játékra jelentkeztem. Hiszen ha sikerül eredményesnek lennem, akkor teljes lesz a kollekcióm. Azon a mérkőzésen nyertünk 6–0-ra, rúgtam három gólt. Egyelőre úgy néz ki, nincs még egy olyan játékos, mint én, aki minden osztályban gólt tudott volna szerezni.

Az akkori sportfellegvárban eltöltött évei voltak a legboldogabbak

Aztán persze rákanyarodtunk a dunaújvárosi időszakra. Erről azt mondta, a szíve csücske volt, az itt eltöltött évei voltak a legboldogabbak. Akkoriban ez a város a sport fellegvárát jelentette, a labdarúgás mellett a kézilabda- és a jégkorongcsapatok is kiválóan szerepeltek. A mai napig tartja a kapcsolatot két kézilabdás barátjával, Császár Gáborral és Sándor Ákossal. Nyáron jönnek majd az esküvőjére is.

– Csaszival és Ákossal évente, félévente találkozunk, két éve így hármasban visszamentünk Dunaújvárosba egy ebédre és körülnézni, mi változott. Rossz érzés volt látni, hogy egykori iskolám, a Barátság helyén már egy áruház van. Kimentünk a régi pályára, a stadion ugyanúgy néz ki, mint 2004-ben, az öltözőépület volt újdonság egyedül. Azt viszont felejthetetlen élmény volt látni, a vasmű kéménye ontja magából a füstöt pont úgy, mint amikor itt éltem és játszottam...



A középiskolás osztálytárs nézett vissza a címlapról

Különleges pillanat az, amikor az ember ismerőst lát az újságban, alig pár hete a Nemzeti Sport címlapján ismerős arc nézett vissza rám, Nyúl Gáboré volt az, aki középiskolában, a Rudasban volt osztálytársam. Igaz, amióta végeztünk eltelt jó pár év, eszembe jutottak a beszélgetések, ő akkor a Dunaferrben játszott, én pedig lelkes focirajongó voltam. Gyorsan kiderült, hogy van közös pont, ami mi más lenne, mint a foci, hiszen szeretjük az angol válogatottat, és a kedvenc csapatunk a Vörös Ördögök, azaz a Manchester United. Azóta én megmaradtam a szurkolásnál, az angol focinál, ő pedig több klubnál, több osztályban kipróbálta magát. Gábor a Dunaferr SE-nél mutatkozott be, aztán játszott a többi között Kecskeméten, Kiskunhalason, Makón, Békéscsabán, most pedig a Mezőmegyer SE együttesét erősíti. Összesen 396 mérkőzésen lépett pályára és 221 gólt szerezett, amit még leírni is sok, mivel játékos-edzőként tevékenykedik, így ez a szám még várhatóan növekedni fog.