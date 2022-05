"Tisztelt Lakosság!

Bizonyára emlékeznek rá, hogy április 25-én településünk is csatlakozott A „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akcióba. Az országos kampány keretein belül díjmentesen kaptunk gumikesztyűket, szemeteszsákokat, és az összegyűjtött szemét elszállítása sem került pénzünkbe.

Nem engedte a rendszer összeszedni az építési-bontási törmelékeket, gyógyszereket, autó akkumulátort, motorolajat, elektromos és elektronikai berendezéseket, vagy például nagyméretű autóalkatrészeket. Nem gyűjthettünk zöldhulladékot sem! Össze lehetett viszont szedni bármit, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan szedhető és zsákban gyűjthető, abban elszállítható, például nem szakad szét a súlyától a műanyag zsák. A TeSzedd!

keretében nem gyűjthettünk szelektíven, mert ezek a hulladékok általában szennyezettek, ezért nem hasznosíthatóak.

E lehetőséget kihasználva május 2. és 8. közötti időszakra hirdettük meg a szemétszedést Perkátára. Hétfőtől szombatig bárki egyénileg gyűjthette a hulladékot lakókörnyezete szűkebb, de akár tágabb környezetében is. Csütörtökön pedig (május 5-én) a Csikólapos mögötti ligetes erdő tisztítását tűztük ki célul, 10 és 15 óra között időben.

A gyűjthető hulladék fajtája eléggé behatárolt volt, és elmondhatom, hogy ilyen jellegű szemétfelhalmozásokkal településünk már szerencsére nem rendelkezik. Köszönhető ez egyrészt a Faluüzemeltetés munkájának, akik folyamatosan monitoringolják és elszállítják az illegális vagy a napi életben szétszórt szemetet, illetve köszönhető a falu önkénteseinek is, aki lokálpatrióta elkötelezettségüktől motiválva, időnként szemétszedési akciójukkal a települést megtisztítják a szétszórt szeméttől.

Az eléggé nyilvánvalóvá vált, hogy az akcióban csak a lakosság vesz részt, és az a része volt sikeres, amiben az önkénteseink saját lakókörnyezetük megtisztítását végezték el. Azért, mert saját időbeosztásukhoz tudták igazítani a munka elvégzését, s azért is, mert ezek távolságban sem voltak elérhetetlenek. Helyek, ahol szemétszedés történt, a teljesség igénye nélkül: a Sajtosköz, a kastélykert és focipálya környéke, az iskola parkja, Bárányjárási út, és a csikólaposi ligetes erdő, a faluház mögötti rész, az adonyi kereszt környéke.

Összességében 35 fő perkátai önkéntes jeleskedett településünk megtisztításában a héten, összegyűlt 35 zsák szemét.

Köszönöm a munkában való részvételt minden aktivistának, a falu egész lakossága nevében!"